Alibaba presenta Qwen4-Max, un modelo de IA con nuevas barreras de seguridad
La empresa china afirma que su nuevo modelo mejora la defensa ante fallas de software, limita el conocimiento para ataques y reduce costos.
Alibaba presentó el 16 de noviembre Qwen4-Max, su nuevo modelo de inteligencia artificial, con 2,4 billones de parámetros. Según la empresa, mejora la capacidad para detectar y corregir vulnerabilidades de software, pero limita el conocimiento que podría facilitar ataques informáticos. También informó una reducción de costos frente a su antecesor.
Las cifras y las evaluaciones de seguridad difundidas corresponden a pruebas internas de Alibaba y no fueron verificadas de forma independiente.
Las mas leidas de Tendencias
Ataque informático a una de las supercomputadoras más potentes del mundo: qué se sabe del caso Fugaku
Jensen Huang: del lavaplatos de Denny’s al escándalo que le costó a Nvidia casi un billón de dólares
Cinco mascotas serán testigos en un casamiento inédito en Río Negro
Quién es João Paulo, el sacerdote de 33 años que se viralizó por su aspecto físico
Mercurio y Venus dejaron de estar retrógrados: ¿qué cambia ahora en el amor, los vínculos y la comunicación?
Qué cambia en seguridad
Según la compañía, durante el entrenamiento del modelo conservó los datos destinados a tareas defensivas, como la detección y la corrección de fallas de software. En cambio, eliminó los datos orientados a mejorar capacidades de ataque.
Alibaba también informó que sumó entrenamiento de seguridad específico para riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares. Además, señaló una mejora en una prueba de generación de código seguro frente a su modelo anterior.
Una reducción de costos de más del 60 %
De acuerdo con una prueba interna de la empresa, el costo promedio por tarea bajó de US$ 4,43 con el modelo anterior a US$ 1,67 con Qwen4-Max, una reducción de más del 60 %.
Dónde estará disponible
Qwen4-Max puede utilizarse a través de la API de QwenCloud y de las aplicaciones QwenStudio, QwenWork y Qoder. El modelo admite hasta un millón de tokens por consulta, una medida de la cantidad de texto que puede procesar de una sola vez.
Seguridad, potencia y costos
Además de los datos de rendimiento y de costos, Alibaba difundió información sobre los controles de seguridad aplicados al modelo. Los resultados corresponden a pruebas propias de la empresa.