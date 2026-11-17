Alibaba presenta Qwen4-Max, un modelo de IA con nuevas barreras de seguridad

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La empresa china afirma que su nuevo modelo mejora la defensa ante fallas de software, limita el conocimiento para ataques y reduce costos.

17 de noviembre de 2026 a las 01:06 p. m.

Fuente: Alibaba, The Next Web y Analytics India Magazine. · 17 de noviembre de 2026 a las 01:06 p. m.

Alibaba presentó el 16 de noviembre Qwen4-Max, su nuevo modelo de inteligencia artificial, con 2,4 billones de parámetros. Según la empresa, mejora la capacidad para detectar y corregir vulnerabilidades de software, pero limita el conocimiento que podría facilitar ataques informáticos. También informó una reducción de costos frente a su antecesor.

Las cifras y las evaluaciones de seguridad difundidas corresponden a pruebas internas de Alibaba y no fueron verificadas de forma independiente.

Qué cambia en seguridad Según la compañía, durante el entrenamiento del modelo conservó los datos destinados a tareas defensivas, como la detección y la corrección de fallas de software. En cambio, eliminó los datos orientados a mejorar capacidades de ataque.

Alibaba afirma que conservó los datos defensivos y eliminó los ofensivos en el entrenamiento del modelo. — LA OPINION, con datos de Alibaba. Alibaba también informó que sumó entrenamiento de seguridad específico para riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares. Además, señaló una mejora en una prueba de generación de código seguro frente a su modelo anterior.

Una reducción de costos de más del 60 % De acuerdo con una prueba interna de la empresa, el costo promedio por tarea bajó de US$ 4,43 con el modelo anterior a US$ 1,67 con Qwen4-Max, una reducción de más del 60 %.

El costo promedio por tarea bajó de US$ 4,43 a US$ 1,67, según una prueba interna de Alibaba. — LA OPINION, con datos de Alibaba. Dónde estará disponible Qwen4-Max puede utilizarse a través de la API de QwenCloud y de las aplicaciones QwenStudio, QwenWork y Qoder. El modelo admite hasta un millón de tokens por consulta, una medida de la cantidad de texto que puede procesar de una sola vez.