SpaceX consigue US$ 44.000 millones para comprar chips de inteligencia artificial de Nvidia
Apollo y Goldman Sachs colocaron una emisión de deuda para financiar la compra de procesadores Vera Rubin. Las entregas están previstas para el primer semestre de 2027.
Apollo Global Management y Goldman Sachs colocaron una emisión de deuda por unos US$ 44.000 millones para financiar la compra de procesadores gráficos de Nvidia y equipamiento relacionado para SpaceX. Los fondos permitirán ampliar la capacidad de procesamiento para inteligencia artificial que la empresa de Elon Musk tiene en tierra, con los próximos chips Vera Rubin.
La operación se colocó el 20 de noviembre. Según Apollo y Goldman Sachs, es la mayor financiación de procesadores gráficos realizada hasta ahora. La entrega de los equipos está prevista para el primer semestre de 2027.
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Cómo es la operación
La financiación se estructuró mediante la emisión de bonos, títulos de deuda que fueron adquiridos por inversores. Según la información difundida, la demanda superó lo ofrecido y el monto de la emisión se amplió.
Con esos fondos se comprarán chips Nvidia Vera Rubin, la próxima generación de procesadores de la compañía para inteligencia artificial, y el equipamiento necesario para ponerlos en funcionamiento.
Qué dijeron las partes
Jamshid Ehsani, de Apollo, afirmó que SpaceX es «uno de los constructores de capacidad de cómputo más ambiciosos del mundo».
Al día siguiente de la colocación, Musk publicó en la red social X que poner en marcha, refrigerar y hacer funcionar de forma confiable esa cantidad de capacidad de cómputo es «increíblemente difícil». También advirtió que la falta de fondos para estas inversiones «va a ser una locura el año que viene».
El costo de la infraestructura de IA
La operación muestra la escala del capital que exige la infraestructura de la inteligencia artificial. Las empresas tecnológicas compiten por desarrollar modelos, pero también por asegurarse procesadores, servidores y centros de datos para entrenarlos y ponerlos en funcionamiento.