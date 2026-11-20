Alpina, la marca de lujo de BMW, llegaría a India en 2027

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Según Reuters, la automotriz alemana planea vender la marca en diez ciudades del país. BMW no confirmó oficialmente el lanzamiento.

20 de noviembre de 2026 a las 08:00 a. m.

Fuente: Reuters y BMW Group. · 20 de noviembre de 2026 a las 08:00 a. m.

BMW planea lanzar su marca de lujo Alpina en India en 2027, con presencia en diez ciudades, según informó la agencia Reuters a partir de fuentes al tanto del proyecto. La marca se ubicaría entre los modelos de BMW y los de Rolls-Royce. La empresa no respondió a los pedidos de comentarios de la agencia.

La información fue publicada el 17 de noviembre. Según Reuters, las fuentes pidieron no ser identificadas porque la compañía todavía no presentó oficialmente sus planes.

Qué se sabe del plan De acuerdo con Reuters, Alpina funcionaría como una marca independiente dentro del grupo y apuntaría al segmento de lujo más alto, con compradores que buscan mayor personalización.

La agencia citó, además, una búsqueda laboral publicada en LinkedIn para un puesto de estrategia de red comercial, con tareas como seleccionar concesionarios, analizar la competencia y planificar el lanzamiento.

No trascendieron las ciudades elegidas, los modelos que se venderían ni sus precios.

Qué es Alpina Alpina fue fundada en 1965 en Buchloe, Alemania, y durante décadas desarrolló versiones de alto rendimiento de modelos BMW. El 1 de enero de 2026, con la transferencia de los derechos de la marca, BMW la relanzó como una marca exclusiva e independiente dentro del grupo, con el nombre BMW ALPINA.

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Según BMW, la marca combina altas prestaciones con confort de marcha y ofrece una amplia variedad de opciones de personalización. En 2026, el grupo presentó el Vision BMW ALPINA, un prototipo de diseño de 5,2 metros de largo con motor V8, que anticipa la dirección estética de la marca.

Ventas de Mercedes-Benz y BMW en India y participación del segmento de lujo. — LA OPINIÓN, con datos de Reuters. El mercado de lujo en India Según Reuters, los autos de lujo representaron algo más del 1 % de los 4,4 millones de vehículos de pasajeros vendidos en India en 2025. Los analistas esperan que esa participación llegue al 5 % hacia 2030.

En el primer semestre de 2026, Mercedes-Benz vendió 9768 autos en India, un 9 % más que un año antes, y BMW, 9075, con una suba del 17 %.