Tendencias

El Tesla Model Y quedó último entre los autos de dos a tres años, mientras que varios eléctricos se ubicaron entre los mejores de la clasificación.

Fuente: TÜV-Verband, ADAC y GoingElectric. · 20 de noviembre de 2026 a las 08:00 a. m.

El TÜV Report 2027, elaborado a partir de unos 9,7 millones de inspecciones técnicas en Alemania, mostró grandes diferencias entre los autos eléctricos. El Tesla Model Y registró defectos significativos en el 18,5 % de los vehículos de dos a tres años, el peor resultado de la clasificación, y el MG4 alcanzó el 16 %.

El informe fue publicado el 18 de noviembre por la TÜV-Verband, la asociación que agrupa a las organizaciones de inspección técnica de Alemania. Analiza las inspecciones realizadas entre julio de 2025 y junio de 2026 sobre unos 200 modelos, 26 de ellos eléctricos.

Los resultados generales El 20,9 % de los autos inspeccionados presentó defectos significativos o peligrosos, 0,6 puntos porcentuales menos que en el informe anterior. El 66,7 % no tuvo ningún defecto.

Entre los autos de dos a tres años, el promedio de defectos significativos fue del 6,4 %. El mejor resultado lo obtuvo el Mazda CX-60, con el 2,3 %.

Los eléctricos con más defectos El Tesla Model Y quedó último entre los 109 modelos de dos a tres años, con el 18,5 %. Según la TÜV-Verband, ningún modelo de esa edad había registrado un valor tan alto desde el informe de 2015. El Tesla Model 3 tuvo el 12,5 %.

Porcentaje de autos eléctricos de dos a tres años con defectos significativos en la inspección técnica alemana. — LA OPINION, con datos de la TÜV-Verband. El MG4, primer auto de una marca china incluido en el informe, alcanzó el 16 %.

En los discos de freno, el informe detectó defectos en el 10,3 % de los MG4 y en el 3,4 % de los Model Y, frente a un promedio del 1 % entre los autos de esa edad. En la suspensión, el MG4 registró defectos en el 2,7 % de los casos, contra un promedio del 0,5 %. En el Model Y, el desgaste de las rótulas se detectó 24 veces más que en los vehículos comparables.

Los eléctricos mejor ubicados Varios eléctricos obtuvieron resultados por debajo del promedio. El Mazda MX-30 tuvo el 3 % de defectos y quedó tercero en la clasificación general de su edad. Le siguieron el Audi Q8 e-tron, con el 3,2 %; el Mini Cooper SE, con el 3,3 %, y el Mercedes EQA, con el 3,5 %.

Por qué fallan los frenos Según la TÜV-Verband, en los autos eléctricos la recuperación de energía durante el frenado hace que los frenos mecánicos se usen menos, lo que puede favorecer la corrosión de los discos. Además, el mayor peso de muchos eléctricos exige más a los componentes de la suspensión.

Defectos en los discos de freno del MG4 y del Tesla Model Y, frente al promedio de los autos de su edad. — LA OPINION, con datos de la TÜV-Verband. La asociación aclaró, sin embargo, que las grandes diferencias entre modelos muestran que el tipo de motorización no alcanza para explicar los defectos: también influyen el diseño y la durabilidad de los componentes.