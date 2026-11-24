> Intel consigue su primer cliente externo para fabricar chips con su tecnología 18A-P

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La compañía firmó un acuerdo para producir chips de otra empresa con su proceso más avanzado. No reveló quién es el cliente ni los volúmenes.

24 de noviembre de 2026 a las 08:00 a. m.

Fuente: Intel, Data Center Dynamics y tbreak. · 24 de noviembre de 2026 a las 08:00 a. m.

Intel firmó con su primer cliente externo para fabricar chips con su proceso 18A, según confirmó el director ejecutivo de la compañía, Lip-Bu Tan. Luego, el director de Tecnología de Intel, Pushkar Ranade, aclaró que el acuerdo corresponde a la variante 18A-P, una evolución orientada a mejorar el rendimiento.

Tan lo anunció el 18 de noviembre durante el TomorrowX Summit, en Austin, Texas. «Acabamos de firmar con el primer cliente», afirmó. Ranade precisó después en la red social X que se trata del proceso 18A-P.

Un cliente sin nombre Intel no identificó al cliente ni informó el valor del contrato, los volúmenes ni las fechas de producción comercial. En su presentación de resultados de octubre, Tan había anticipado que la empresa trabajaba con «un par de clientes muy estratégicos» interesados en el 18A.

Qué son 18A y 18A-P El 18A es el proceso de fabricación más avanzado de Intel. Es el primero de la compañía que combina transistores RibbonFET, en los que la compuerta rodea por completo el canal, con PowerVia, un sistema que lleva la alimentación eléctrica por la parte trasera del chip. Intel ya lo utiliza para sus procesadores Core Ultra Series 3, conocidos como Panther Lake.

Las características de los procesos 18A y 18A-P de Intel. — LA OPINION, con datos de Intel. El 18A-P es una variante compatible con los diseños de 18A. Según Intel, ofrece alrededor de un 9 % más de rendimiento con el mismo consumo, o un 18 % menos de consumo con el mismo rendimiento.

Por qué importa para Intel Intel busca recuperar su lugar como fabricante de chips por contrato para otras empresas, un negocio que hoy lidera la taiwanesa TSMC. Conseguir clientes externos para sus procesos más avanzados es clave para que su área de fabricación crezca más allá de los chips propios.