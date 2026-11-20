Corea del Sur supera por primera vez el billón de dólares en exportaciones, impulsada por los chips

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Las ventas de semiconductores casi se triplicaron en 2026 y ya representan más del 40 % de todo lo que exporta el país.

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur, Yonhap y The Korea Times.

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur, Yonhap y The Korea Times. · 20 de noviembre de 2026 a las 12:00 p. m.

Corea del Sur superó por primera vez el billón de dólares en exportaciones anuales, impulsada por la demanda mundial de chips para inteligencia artificial. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Energía, las ventas de semiconductores sumaron US$ 396.800 millones entre enero y octubre, el 42,7 % del total exportado.

La marca se alcanzó el 19 de noviembre. Con este resultado, Corea del Sur se convirtió en el cuarto país en superar el billón de dólares (un millón de millones) de exportaciones en un año, después de Estados Unidos, Alemania y China.

Los chips, el principal motor Entre enero y octubre, las exportaciones de semiconductores casi se triplicaron frente a los US$ 135.400 millones del mismo período de 2025, con una suba de alrededor del 193 %. En los primeros nueve meses del año, el crecimiento había sido del 184 %.

Exportaciones surcoreanas de semiconductores entre enero y octubre, y su peso en el total exportado. — LA OPINION, con datos del Ministerio de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur. El aumento se explica por la demanda de chips de memoria para los centros de datos de inteligencia artificial. En el país tienen su sede Samsung Electronics y SK Hynix, dos de los principales fabricantes de memorias del mundo.

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Qué dijo el Gobierno El ministro de Comercio, Industria y Energía, Kim Jung-kwan, reconoció que algunos sectores consideran que la cifra «es pura fanfarria sin beneficios tangibles». «Me preocupa qué surgirá como la próxima gran industria después de los semiconductores», agregó durante un encuentro con cámaras empresariales.