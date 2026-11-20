> Pampa Energía crea una empresa de inteligencia artificial: qué es Pampa AI

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La compañía de Marcelo Mindlin constituyó una sociedad para construir y operar centros de datos con energía de Vaca Muerta. El proyecto está en desarrollo.

Fuente: Boletín Oficial, LA NACION y Bloomberg Línea. · 20 de noviembre de 2026 a las 12:00 p. m.

Pampa Energía constituyó Pampa AI S.A.U., una nueva sociedad cuyo objeto incluye construir y operar centros de datos, desarrollar soluciones de inteligencia artificial y comercializar capacidad de procesamiento. La iniciativa apunta a aprovechar la infraestructura energética de la compañía en Vaca Muerta, en Neuquén.

La constitución de la sociedad se publicó el 17 de noviembre en el Boletín Oficial. Fue creada por escritura pública el 26 de octubre, con un capital de $ 30 millones aportado en su totalidad por Pampa Energía.

Qué podrá hacer Pampa AI Según su objeto social, la empresa podrá diseñar, construir, alquilar y operar centros de datos de alto rendimiento. También podrá importar y vender equipos informáticos, como procesadores, servidores y sistemas de refrigeración, y ofrecer servicios en la nube, incluidos el entrenamiento y el uso de modelos de inteligencia artificial.

El estatuto la habilita, además, a generar y almacenar electricidad, comercializar gas y operar en el mercado eléctrico mayorista. Este tipo de facultades es habitual en los estatutos societarios y no implica que todas las actividades vayan a concretarse.

Los principales datos de Pampa AI y los 800 MW que, según Marcelo Mindlin, la empresa tiene disponibles. — LA OPINION, con datos del Boletín Oficial, LA NACION y Bloomberg Línea. El directorio está presidido por Gustavo Mariani, director ejecutivo de Pampa Energía, y tiene como vicepresidente a Martín Miliavsky, director ejecutivo de Administración y Finanzas de la compañía.

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Los 800 MW de Mindlin A comienzos de octubre, durante la Argentina Week en París, el presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, afirmó: «En Pampa ya contamos con 800 MW de generación eléctrica disponibles para un centro de datos en Vaca Muerta».

La empresa analiza abastecer esa generación con gas de la formación neuquina. No precisó en qué lugar se ubicaría el proyecto ni de qué centrales provendría la energía.

Un proyecto en desarrollo La publicación en el Boletín Oficial no identifica clientes, socios tecnológicos, montos de inversión ni un cronograma de obras. La creación de la sociedad no equivale a una decisión definitiva de inversión ni implica que ya exista un centro de datos en construcción.