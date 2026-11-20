Palo Alto Networks comprará una empresa de IA por US$ 4500 millones para reforzar la ciberseguridad

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La compañía estadounidense acordó adquirir Applied Compute, una startup que ayuda a adaptar y ejecutar modelos de IA de pesos abiertos.

Fuente: Palo Alto Networks, SecurityWeek y PYMNTS. · 20 de noviembre de 2026 a las 12:00 p. m.

Palo Alto Networks acordó comprar Applied Compute, una empresa emergente especializada en infraestructura para inteligencia artificial, por US$ 4500 millones. La compañía estadounidense de ciberseguridad busca desarrollar herramientas para entrenar y desplegar de manera segura modelos de IA de pesos abiertos, aquellos cuyos parámetros pueden descargarse y modificarse.

La operación se anunció el 18 de noviembre. Se pagará íntegramente en acciones, con un valor sujeto a ajustes, y se espera que se cierre en el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2027 de Palo Alto Networks, entre febrero y abril del año próximo. Requiere las autorizaciones regulatorias habituales.

Qué hace Applied Compute Applied Compute ofrece una plataforma para el posentrenamiento y la ejecución de modelos de IA de pesos abiertos. Permite a las empresas adaptar esos modelos con sus propios datos y utilizarlos en producción.

Los principales datos de la compra de Applied Compute por parte de Palo Alto Networks. — LA OPINION, con datos de Palo Alto Networks y PYMNTS. Según la compañía, alcanzó ingresos anualizados de US$ 100 millones en menos de 18 meses. Seguirá atendiendo a sus clientes actuales, entre los que hay empresas de inteligencia artificial y grandes corporaciones. Su cofundador y director ejecutivo, Yash Patil, será codirector de Inteligencia Artificial de Palo Alto Networks una vez cerrada la operación.

Por qué Palo Alto Networks hace la compra «Cada empresa va a utilizar una combinación de modelos abiertos y cerrados, y cada uno de esos modelos necesita estar protegido», afirmó Nikesh Arora, presidente y director ejecutivo de Palo Alto Networks.

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La compañía sostuvo que hoy ningún gran proveedor ofrece esos modelos de manera segura y que busca ocupar ese lugar. Los modelos podrán ejecutarse en la nube pública o en entornos soberanos, en los que los datos quedan bajo el control de un país o una organización. El equipo de investigación de Applied Compute también ayudará a entrenar los modelos propios de Palo Alto Networks.

La seguridad de los modelos de IA Los modelos de inteligencia artificial pueden ser blanco de ataques que alteren su funcionamiento, expongan información sensible o los utilicen con fines maliciosos. Con esta compra, Palo Alto Networks suma la seguridad de la infraestructura y de los propios modelos a su negocio tradicional de ciberseguridad.

«Sumarnos a Palo Alto Networks pondrá la seguridad en el centro de todos nuestros productos», señaló Patil.