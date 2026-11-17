Tesla invertirá unos 3000 millones de euros en Alemania para fabricar robotaxis: qué se sabe del plan

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La empresa ampliará su planta de Grünheide, cerca de Berlín, con el objetivo de producir hasta un millón de Cybercab por año desde 2029.

17 de noviembre de 2026 a las 01:38 p. m.

Fuente: Tesla, electrive y Brussels Times. · 17 de noviembre de 2026 a las 01:38 p. m.

Tesla anunció una inversión de unos 3000 millones de euros para ampliar su planta de Grünheide, cerca de Berlín, con el objetivo de producir allí hasta un millón de Cybercab por año. Se trata del robotaxi autónomo de la empresa. La construcción comenzaría en el primer semestre de 2027 y la producción, en 2029.

El anuncio se realizó el 16 de noviembre y fue presentado por André Thierig, director de la planta. La inversión equivale a unos US$ 3300 millones.

Qué incluye la ampliación El proyecto prevé un nuevo edificio de producción y otras instalaciones complementarias dentro del predio de la fábrica. Tesla deberá presentar antes de fin de año la solicitud del permiso de construcción para la nueva nave.

Según la empresa, la ampliación sumará varios cientos de puestos de trabajo. La cifra de un millón de unidades por año corresponde a la capacidad máxima prevista.

Los plazos del proyecto y los datos principales de la planta. — LA OPINION, con datos de Tesla y medios alemanes. Qué es el Cybercab El Cybercab es un vehículo diseñado para circular sin conductor, sin volante ni pedales. Todavía no se comercializa a gran escala.

En la Unión Europea, la circulación de vehículos sin conductor requiere autorizaciones específicas. La empresa no informó cuándo podría operar el Cybercab en las calles alemanas.

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La planta actual de Grünheide La fábrica fue inaugurada en marzo de 2022 y es la única planta de Tesla en Europa. Allí se produce el Model Y. Tiene unos 12.600 empleados y en 2025 fabricó alrededor de 200.000 vehículos.

Qué dijeron Tesla y el Gobierno de Brandeburgo Thierig afirmó que la ampliación sentará las bases de «la fábrica de Tesla tecnológicamente más avanzada del mundo». Dietmar Woidke, ministro presidente del estado de Brandeburgo, calificó la decisión como de «enorme importancia económica».

El contexto de la industria alemana El anuncio se produce mientras fabricantes alemanes como Volkswagen, Mercedes-Benz y BMW enfrentan la competencia de las marcas chinas y una menor demanda. Según medios europeos, varias de esas empresas evalúan recortes de personal, reestructuraciones y cierres de plantas.