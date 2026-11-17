Toyota invertirá más de US$ 1300 millones en Zárate: qué fabricará la nueva planta
La automotriz construirá una planta de vehículos electrificados aprobada en el RIGI. Comenzaría a producir en 2030 la versión híbrida de la Tacoma.
Toyota anunció una inversión de más de US$ 1300 millones para construir una nueva planta de vehículos electrificados en su complejo de Zárate, en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La fábrica comenzaría a operar en 2030 con la producción de la versión híbrida de la pick-up Tacoma.
El anuncio se realizó el 16 de noviembre en la Casa Rosada. Yoichi Miyazaki, vicepresidente ejecutivo de Toyota Motor Corporation, presentó el proyecto al presidente Javier Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Lo acompañaron Rafael Chang, director ejecutivo de Toyota para América Latina y el Caribe, y Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina.
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Un proyecto aprobado en el RIGI
La adhesión al RIGI fue aprobada por la Resolución 1848/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 22 de octubre en el Boletín Oficial. El proyecto aprobado prevé una inversión de US$ 1341 millones.
Según Toyota, el anuncio oficial se concretó después de esa aprobación y de la finalización de los procesos internos de la compañía.
Qué se fabricará y cuándo
La nueva planta estará destinada a la producción de vehículos electrificados. El primer modelo será la versión híbrida de la Tacoma, una pick-up que Toyota comercializa en América del Norte. El inicio de la producción está previsto para 2030.
La empresa indicó que la inversión contribuirá al desarrollo de proveedores locales y regionales. También informó que compartirá más detalles del proyecto en una próxima etapa.
La planta actual de Zárate
Toyota produce en Zárate la Hilux, la SW4 y la Hiace. Según la empresa, en 1997 realizó el primer embarque de pick-upsa Brasil y Uruguay, y desde 2015 exporta a 22 mercados de América Latina y el Caribe. Desde 2019 también funcionan en Zárate las oficinas regionales de la compañía.
Qué dijeron los directivos
«Argentina ha desempeñado un papel clave en el desarrollo industrial de Toyota en la región», afirmó Miyazaki. Chang señaló que el anuncio «fortalece la estrategia regional de Toyota en América Latina y el Caribe». Salinas sostuvo que el proyecto refleja la confianza de la empresa en el país y en las capacidades desarrolladas en Zárate «durante casi tres décadas».