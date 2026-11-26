Un tribunal de los Países Bajos prohíbe temporalmente vender un SUV de BYD en la Unión Europea por su parecido con el Land Rover Defender
La medida preliminar alcanza al Ti7 en los 27 países del bloque y a su producción en Hungría. BYD rechazó el fallo y anunció que apelará.
Un tribunal de La Haya, en los Países Bajos, prohibió de forma provisoria la venta del BYD Ti7 en la Unión Europea, al considerar que el SUV chino infringe los derechos de diseño de Jaguar Land Rover sobre el Defender. La medida impide también fabricarlo en la planta de BYD en Hungría mientras siga el proceso.
La resolución fue dictada el 20 de noviembre por el Tribunal de Distrito de La Haya, en un procedimiento de medidas urgentes. No es una sentencia definitiva.
Las mas leidas de Tendencias
Ataque informático a una de las supercomputadoras más potentes del mundo: qué se sabe del caso Fugaku
Tesla llega a la Argentina: cuánto cuestan el Model 3 y el Model Y
Alpina, la marca de lujo de BMW, llegaría a India en 2027
Corea del Sur supera por primera vez el billón de dólares en exportaciones, impulsada por los chips
Baterías para la inteligencia artificial: la apuesta de LG Energy Solution para los centros de datos
Qué establece la medida
La prohibición alcanza a los 27 países de la Unión Europea e incluye importar, fabricar, ofrecer, vender, almacenar y entregar el Ti7. El incumplimiento se castiga con multas de 100.000 euros por día, hasta un máximo de 10 millones de euros.
Jaguar Land Rover tiene seis meses para iniciar el juicio principal. Si no lo hace, la medida podría quedar sin efecto.
Por qué falló el tribunal
El tribunal consideró que el Ti7 y el Defender 110 comparten las proporciones de la carrocería, el perfil de las ventanas laterales, el panel característico detrás de las puertas traseras y la forma redondeada de los pasos de rueda. Según la resolución, esos rasgos definen la impresión general del vehículo, y las diferencias señaladas por BYD no alcanzan para modificarla.
La decisión se basa en un diseño del Defender que Jaguar Land Rover registró en la Unión Europea en 2018.
La respuesta de BYD
«El BYD Ti 7 es el resultado del trabajo de diseño independiente de BYD y no infringe ninguno de los derechos de JLR», afirmó la empresa, que anunció que apelará. Jaguar Land Rover señaló que recurre a la Justicia cuando es necesario para proteger su propiedad intelectual.
El Reino Unido, fuera del alcance
La medida no se aplica en el Reino Unido, que no forma parte de la Unión Europea. Allí BYD ya toma reservas del Ti7 y prevé las primeras entregas en enero de 2027. En China, el modelo se vende como Fang Cheng Bao Tai 7.
BYD informó al tribunal que no tiene planes concretos de vender el Ti7 en la Unión Europea, aunque no descartó hacerlo en el futuro.