Ford comienza a fabricar sus propias baterías LFP en Estados Unidos para su futura pickup eléctrica

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Las primeras celdas, producidas en Michigan con tecnología licenciada por la china CATL, se usarán en prototipos de la Fathom, que saldría al mercado en 2027.

Fuente: Ford, electrive y Electrek. · 20 de noviembre de 2026 a las 02:00 p. m.

Ford comenzó a producir y enviar las primeras celdas de baterías de litio-ferrofosfato (LFP) desde su planta BlueOval Battery Park Michigan. Las primeras unidades se utilizarán en prototipos de la Fathom, su futura pickup eléctrica. La tecnología de fabricación está licenciada por la empresa china CATL.

El anuncio se realizó el 18 de noviembre. La planta, ubicada en Marshall, Michigan, pertenece en su totalidad a Ford.

Celdas para los prototipos Las celdas son prismáticas, es decir, de forma rectangular. Según Ford, ese formato permite integrarlas directamente en la estructura del vehículo y reducir costos. Se enviarán a la planta de ensamblaje de Louisville, en Kentucky, donde se usarán en los prototipos de la Fathom.

Celdas prismáticas de litio-ferrofosfato en la línea de producción de BlueOval Battery Park Michigan. — Ford La empresa prevé poner en funcionamiento en 2027 una planta de ensamblaje de paquetes de baterías en Marshall, antes del lanzamiento de la pickup.

Qué son las baterías LFP Las baterías de litio-ferrofosfato no utilizan níquel ni cobalto. Según Ford, eso ayuda a contener los costos y permite fabricar vehículos eléctricos más accesibles. La compañía señaló, además, que estas baterías mantienen su rendimiento durante años de carga y uso.

Las etapas del plan de Ford, desde las primeras celdas hasta el lanzamiento de la Fathom. — LA OPINION, con datos de Ford, electrive y Electrek. La tecnología de CATL Ford obtuvo una licencia de CATL, uno de los mayores fabricantes de baterías del mundo, para producir las celdas. De este modo, la automotriz mantiene la propiedad de la planta y el control de la producción, sin formar una empresa conjunta. Personal de CATL colaboró en la puesta en marcha mediante capacitación y asesoramiento técnico.

Prototipos camuflados de la Ford Fathom, la pickup eléctrica que usará estas baterías. — Ford Qué es la Ford Fathom La Fathom es una pickup eléctrica mediana de cuatro puertas y será el primer modelo de Ford basado en su nueva plataforma para vehículos eléctricos. Saldría al mercado en 2027, con un precio desde US$ 28.350 en Estados Unidos para la versión de menor autonomía.