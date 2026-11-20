Volkswagen presenta el nuevo T-Roc R: 333 CV y tecnología mild hybrid de 48 voltios
La versión deportiva del SUV suma un motor turbo de 2 litros con hibridación ligera, tracción integral y una caja de doble embrague de siete marchas.
Volkswagen presentó el T-Roc R, la versión deportiva de su SUV compacto, con un motor naftero turbo de 2 litros y tecnología mild hybrid de 48 voltios. Entrega 333 CV y 420 Nm, tiene tracción integral 4MOTION y caja de doble embrague de siete marchas, y acelera de 0 a 100 km/h en cinco segundos.
El modelo fue presentado el 18 de noviembre. Según la marca, es el SUV más potente que Volkswagen ofrece actualmente en el mercado europeo.
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La primera R con 48 voltios
Es la primera vez que Volkswagen utiliza tecnología de 48 voltios en un modelo de la familia R. En el T-Roc R, ese sistema alimenta un compresor eléctrico que aumenta el par a bajas revoluciones. También mejora la recuperación de energía al frenar y permite apagar el motor en determinados momentos para ahorrar combustible.
Es un sistema de hibridación ligera: el auto no puede circular solo con energía eléctrica ni se carga desde la red.
Tracción con reparto entre las ruedas traseras
La tracción integral 4MOTION incorpora un diferencial trasero desarrollado por Volkswagen R que distribuye la potencia de manera variable entre los ejes delantero y trasero, y también entre las dos ruedas traseras.
La velocidad máxima está limitada electrónicamente a 250 km/h. El modelo incluye control de largada, suspensión adaptativa y frenos R-Performance.
Modos de manejo pensados para la pista
El botón R del volante activa el modo Race. De serie, el auto ofrece además un perfil Special, ajustado para el circuito de Nürburgring Nordschleife, y uno Drift, pensado para circuitos cerrados. Según Volkswagen, el motor, los frenos y la suspensión tuvieron su puesta a punto final en pista.
Precio y disponibilidad
La preventa en Alemania comenzó el 19 de noviembre, con precios desde 59.995 euros. Volkswagen no anunció su llegada a la Argentina.