> Mercedes-Benz y Tesla consiguen nuevas autorizaciones para sistemas de conducción asistida en Europa

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Alemania aprobó el sistema MB.DRIVE ASSIST PRO, de Mercedes-Benz, e Italia habilitó de forma provisoria el Tesla Assisted Driving. Ambos son de nivel 2.

25 de noviembre de 2026 a las 11:09 a. m.

Fuente: Mercedes-Benz, Electrek y electrive. · 25 de noviembre de 2026 a las 11:09 a. m.

Mercedes-Benz y Tesla obtuvieron nuevas autorizaciones en Europa para sus sistemas de conducción asistida. En Alemania, la Oficina Federal de Transporte Motorizado (KBA) aprobó el MB.DRIVE ASSIST PRO, que asiste al conductor desde el inicio hasta el destino. En Italia, el Gobierno autorizó en forma provisoria el Tesla Assisted Driving.

Ambas novedades se conocieron el 20 de noviembre. En los dos casos se trata de sistemas de nivel 2: el conductor sigue siendo responsable y debe supervisar el vehículo en todo momento.

El sistema de Mercedes-Benz Según Mercedes-Benz, es el primer fabricante en obtener de la KBA una autorización para asistencia a la conducción de origen a destino. El sistema funciona con la navegación activa y puede cambiar de carril, girar en las intersecciones y frenar y arrancar en los semáforos, incluso en el tránsito urbano.

La aprobación se basa en el Reglamento N.º 171 de las Naciones Unidas, que establece las reglas para este tipo de sistemas. Permite circular sin las manos en el volante, aunque el conductor debe mantener la atención en el camino.

Mercedes-Benz prevé lanzar un programa de acceso anticipado en diciembre, en Stuttgart y Múnich, para clientes seleccionados. La comercialización en Alemania comenzaría en el primer semestre de 2027. La marca no informó en qué modelos estará disponible ni su precio.

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Las dos autorizaciones de conducción asistida anunciadas en Europa el 20 de noviembre. — LA OPINION, con datos de Mercedes-Benz, Electrek y electrive. Tesla, autorizado en Italia El Ministerio de Infraestructura y Transporte de Italia autorizó en forma provisoria el Tesla Assisted Driving, el sistema que en Europa se conocía como Full Self-Driving (Supervised). El anuncio lo hizo el ministro Matteo Salvini.

Italia reconoció la aprobación que había otorgado en abril el organismo de homologación de los Países Bajos. Es uno de los principales mercados europeos en habilitar el sistema: antes lo habían hecho los Países Bajos y otros diez países de menor tamaño. Tesla informó que el despliegue en Italia comenzará pronto.