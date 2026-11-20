BYD lanza el Fang Cheng Bao Ti 9, un SUV híbrido enchufable con 310 km de autonomía eléctrica

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El SUV de seis plazas combina un motor turbo con dos eléctricos y una batería de 66,48 kWh. La versión más cara tiene un volante que se pliega.

Fuente: Fang Cheng Bao, CnEVPost y CarNewsChina. · 20 de noviembre de 2026 a las 02:00 p. m.

Fang Cheng Bao, una de las marcas de BYD, lanzó en China el Ti 9, un SUV híbrido enchufable de seis plazas. Combina un motor naftero turbo de 1,5 litros con dos motores eléctricos, que suman 400 kW de potencia. Tiene una batería Blade de 66,48 kWh y declara 310 km de autonomía eléctrica.

El lanzamiento se realizó el 19 de noviembre. El modelo se ofrece en tres versiones, con precios de entre 279.900 y 329.900 yuanes, unos US$ 41.700 y US$ 49.000.

Un híbrido con mucha batería El Ti 9 utiliza una batería Blade de segunda generación, de litio-ferrofosfato, con 66,48 kWh de capacidad. Es un tamaño grande para un híbrido enchufable. Según la marca, permite recorrer 310 km solo con energía eléctrica en el ciclo de homologación WLTC.

La ficha técnica principal y los precios del Fang Cheng Bao Ti 9 en China. — LA OPINION, con datos de Fang Cheng Bao. Es el primer modelo construido sobre la nueva plataforma híbrida DMS de BYD. Tiene tracción integral, dirección en las ruedas traseras y acelera de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos.

Un SUV de más de cinco metros El Ti 9 mide 5,27 metros de largo, con una distancia entre ejes de 3,13 metros. Sus seis plazas se distribuyen en tres filas de dos asientos. Todas las versiones incluyen un sensor LiDAR y el sistema de asistencia a la conducción God’s Eye de BYD.

El volante de la versión Foldable Smart Cabin, con dirección por cable. — Fang Cheng Bao. El volante que se pliega La versión más cara, Foldable Smart Cabin, tiene un volante que se guarda dentro del tablero. Utiliza un sistema de dirección por cable, sin conexión mecánica entre el volante y las ruedas. Con el auto detenido, el volante gira 180 grados y se guarda en unos diez segundos, y en su lugar se despliega una bandeja.

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Volante guardado de la Ti 9 — Fang Cheng Bao. Precios en China 4WD Max: 279.900 yuanes.

4WD Ultra: 299.900 yuanes.

Foldable Smart Cabin: 329.900 yuanes.