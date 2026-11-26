Tendencias

La versión abierta del superdeportivo combina un V8 biturbo con tres motores eléctricos y estrena un techo rígido retráctil de accionamiento totalmente eléctrico.

26 de noviembre de 2026 a las 06:00 a. m.

Fuente: Automobili Lamborghini. · 26 de noviembre de 2026 a las 06:00 a. m.

Lamborghini presentó la Temerario Spyder, la versión descapotable de su superdeportivo híbrido. Combina un motor V8 biturbo de 4 litros con tres motores eléctricos, que en conjunto entregan 920 CV. Su principal novedad es un techo rígido retráctil con accionamiento completamente eléctrico, el primero en un Spyder de la marca.

El modelo se presentó el 19 de noviembre en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en Los Ángeles. Según Lamborghini, Estados Unidos es su mayor mercado en el mundo.

El sistema híbrido El V8 biturbo entrega por sí solo 800 CV y puede girar hasta 10.000 revoluciones por minuto, o 10.250 con el control de largada. Se combina con tres motores eléctricos de flujo axial: dos en el eje delantero y uno en la parte trasera. La potencia total es de 920 CV.

La ficha técnica principal de la Lamborghini Temerario Spyder. — LA OPINION, con datos de Automobili Lamborghini. En el modo Città, el auto puede circular solo con energía eléctrica, con una potencia de hasta 190 CV.

Las prestaciones Según la marca, la Temerario Spyder acelera de 0 a 100 km/h en 2,8 segundos y de 0 a 200 km/h en 7,3 segundos. Su velocidad máxima es de 343 km/h.

Seguí leyendo Tendencias Un tribunal de los Países Bajos prohíbe temporalmente vender un SUV de BYD en la Unión Europea por su parecido con el Land Rover Defender

El techo rígido retráctil El techo se guarda en forma vertical y se acciona con diez actuadores eléctricos, sin sistemas hidráulicos. Según Lamborghini, con el techo abierto el centro de gravedad baja 3 milímetros y la distribución de peso no cambia. La luneta trasera se puede regular de forma electrónica para modificar el flujo de aire y el sonido en el habitáculo.

Vista cenital de la Temerario Spyder con el techo abierto. — Automobili Lamborghini. Qué dijo la marca «Con 920 CV y el primer techo rígido retráctil instalado en uno de nuestros Spyder», la Temerario Spyder ofrece una experiencia sin filtros, afirmó Stephan Winkelmann, presidente y director ejecutivo de Automobili Lamborghini.