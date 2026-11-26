Lamborghini presenta la Temerario Spyder, un descapotable híbrido de 920 CV
La versión abierta del superdeportivo combina un V8 biturbo con tres motores eléctricos y estrena un techo rígido retráctil de accionamiento totalmente eléctrico.
Lamborghini presentó la Temerario Spyder, la versión descapotable de su superdeportivo híbrido. Combina un motor V8 biturbo de 4 litros con tres motores eléctricos, que en conjunto entregan 920 CV. Su principal novedad es un techo rígido retráctil con accionamiento completamente eléctrico, el primero en un Spyder de la marca.
El modelo se presentó el 19 de noviembre en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en Los Ángeles. Según Lamborghini, Estados Unidos es su mayor mercado en el mundo.
Las mas leidas de Tendencias
Ataque informático a una de las supercomputadoras más potentes del mundo: qué se sabe del caso Fugaku
Tesla llega a la Argentina: cuánto cuestan el Model 3 y el Model Y
Alpina, la marca de lujo de BMW, llegaría a India en 2027
Corea del Sur supera por primera vez el billón de dólares en exportaciones, impulsada por los chips
Baterías para la inteligencia artificial: la apuesta de LG Energy Solution para los centros de datos
El sistema híbrido
El V8 biturbo entrega por sí solo 800 CV y puede girar hasta 10.000 revoluciones por minuto, o 10.250 con el control de largada. Se combina con tres motores eléctricos de flujo axial: dos en el eje delantero y uno en la parte trasera. La potencia total es de 920 CV.
En el modo Città, el auto puede circular solo con energía eléctrica, con una potencia de hasta 190 CV.
Las prestaciones
Según la marca, la Temerario Spyder acelera de 0 a 100 km/h en 2,8 segundos y de 0 a 200 km/h en 7,3 segundos. Su velocidad máxima es de 343 km/h.
El techo rígido retráctil
El techo se guarda en forma vertical y se acciona con diez actuadores eléctricos, sin sistemas hidráulicos. Según Lamborghini, con el techo abierto el centro de gravedad baja 3 milímetros y la distribución de peso no cambia. La luneta trasera se puede regular de forma electrónica para modificar el flujo de aire y el sonido en el habitáculo.
Qué dijo la marca
«Con 920 CV y el primer techo rígido retráctil instalado en uno de nuestros Spyder», la Temerario Spyder ofrece una experiencia sin filtros, afirmó Stephan Winkelmann, presidente y director ejecutivo de Automobili Lamborghini.
Todavía no está a la venta
El modelo está en proceso de homologación y todavía no se comercializa. Lamborghini no informó su precio ni la fecha de las primeras entregas.