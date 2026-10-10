Sigue preso el único detenido por el robo a un campo y le piden el beneficio de prisión domiciliaria

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La defensa pidió su libertad o una morigeración, y el juez Fernando Ayestarán dejó pendiente la resolución escrita sobre la posibilidad de que continúe detenido en su vivienda.

Guillermo Luis Jumelle continuará detenido bajo prisión preventiva en la causa por el asalto al establecimiento rural de Juan Andrés de la Peña que sufrió el productor agropecuario Néstor Adolfo Marchesotti, quien murió días después del ataque. El Juzgado de Garantías 3 rechazó por el momento el pedido de la defensa para hacer cesar la medida, aunque todavía debe resolver por escrito si concede una morigeración bajo la modalidad de arresto domiciliario.

La definición se conoció luego de una audiencia preliminar encabezada por el juez Fernando Ayestarán. El defensor oficial pidió el cese de la medida o, en su defecto, que su asistido pudiera cumplir la detención en su domicilio. Alegó la fragilidad de las pruebas y la falta de una vinculación directa con la ejecución del robo.

El fiscal rechazó ambos planteos por la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y las dudas sobre la capacidad de su entorno familiar para garantizar el control. El magistrado resolvió mantener la prisión preventiva y dejó pendiente la decisión sobre el eventual arresto domiciliario.

La calificación penal Jumelle está imputado por homicidio en ocasión de robo, figura prevista en el artículo 165 del Código Penal. En la carátula general de la investigación, identificada como I.P.P. N.° PP-12-00-001380-26/00, también constan los delitos de robo agravado por el uso de armas y encubrimiento agravado por delito grave.

Durante la audiencia, el juez Ayestarán sostuvo la calificación de homicidio en ocasión de robo y rechazó el pedido de la defensa para que el caso quedara encuadrado como encubrimiento. Esa definición corresponde al estado actual del expediente y no impide que la discusión sobre la calificación legal continúe durante el avance del proceso, según la prueba que pueda reunirse.

La defensa insistió en que no habría elementos que vinculen directamente a Jumelle con la ejecución material del asalto. El juzgado, en cambio, valoró indicios respaldados por actas policiales y análisis de cámaras de seguridad.

La defensa también pidió que se modificara la situación de detención, en caso de que no prosperara el cese de la prisión preventiva. Esa alternativa es la que permanece pendiente de una resolución escrita. Hasta que exista una decisión favorable, Jumelle continuará alojado bajo la medida dispuesta por el juzgado.

El sobreseimiento de la joven Días atrás, la Fiscalía General dispuso el sobreseimiento de la joven aprehendida junto con Jumelle poco después del asalto. El defensor Agustín Zandrino y el fiscal Nelson Mastorchio habían coincidido en pedir que fuera desvinculada.

El juez Ayestarán manifestó su desacuerdo con esa resolución. Según expuso durante la audiencia, había remitido la cuestión al fiscal general Mario Daniel Gómez, quien respaldó el criterio de Mastorchio. El juez Ayestarán señaló que, pese a mantener una opinión contraria, la normativa le imponía dictar el sobreseimiento cuando se reunían las condiciones procesales para ello.

El asalto en febrero El hecho investigado ocurrió durante las primeras horas del jueves 26 de febrero de este año en el establecimiento rural de Marchesotti, de 85 años, en Juan Andrés de la Peña. De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la causa, varios delincuentes encapuchados irrumpieron en la finca, redujeron al productor y a un empleado, los golpearon y los maniataron antes de escapar con pertenencias de valor y dos camionetas: una Volkswagen Amarok y una Chevrolet S10.

Marchesotti era un histórico productor de la zona. Tras el ataque fue trasladado a la Clínica Pergamino con lesiones y un cuadro de estrés severo que derivó en una descompensación asociada a la hipertensión.

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Su estado de salud se agravó en los días posteriores y murió durante la madrugada del lunes 2 de marzo. La investigación penal contempla la muerte en relación con el robo, aunque las responsabilidades individuales y la calificación definitiva son cuestiones que deberán resolverse en el marco judicial.

Una hija declaró que su padre alcanzó a decirle que quienes lo habían atacado serían los mismos que lo asaltaron años atrás, una referencia que recordó otro episodio ocurrido en el campo.

Un antecedente traumático En junio de 2002, Marchesotti y su esposa, Martha Cortez, habían sido víctimas de otro violento asalto en el establecimiento rural, ubicado a unos 400 metros de la ruta nacional 188. Dos delincuentes encapuchados ingresaron y los mantuvieron bajo amenazas durante aproximadamente dos horas y media, mientras exigían dinero.

Marchesotti contó entonces que ambos habían sido golpeados. Su esposa relató que un asaltante le apoyó un revólver en la boca y gatilló sin que saliera el disparo; además, sufrió una fractura de tímpano y una pérdida parcial de audición.

El episodio terminó cuando los atacantes encontraron un pequeño ahorro familiar guardado en un galpón. La referencia familiar forma parte del contexto del caso, pero no constituye por sí misma una identificación judicial de los autores del hecho más reciente.

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Condenas por otros robos Jumelle registra condenas anteriores por delitos contra la propiedad. En 2008, la Justicia platense lo sentenció en una causa que reunió robos a establecimientos agropecuarios ocurridos principalmente en 2004 y 2005 en Pergamino, Saladillo, Suipacha y localidades de Santa Fe. La investigación describió una organización con integrantes asentados en Pergamino y San Nicolás.

También fue condenado en Pergamino por un robo ocurrido el 13 de abril de 2017 en una vivienda de Echevarría al 600. Según la causa, junto con Claudio Alberto Chemez habría ingresado por la fuerza tras fingir que llevaba un plano de obra. Golpearon y redujeron al hijo del propietario y al dueño de casa, Martín Álvarez, de 81 años, y sustrajeron dinero y distintos objetos.

Al escapar fueron advertidos por un patrullero. El oficial Nicolás Mazor alcanzó a Jumelle frente al Correo Argentino y, pese a que recibió gas pimienta en los ojos durante el forcejeo, logró reducirlo y recuperar parte del botín.

El 7 de diciembre de 2017, el Tribunal en lo Criminal N.° 1 de Pergamino lo condenó a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo como coautor de robo agravado por el empleo de arma en grado de tentativa y encubrimiento en concurso real. En esa sentencia también fue declarado reincidente por segunda vez.