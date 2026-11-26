Hipotiroidismo e hipertiroidismo: qué son y cómo se detectan los problemas de tiroides

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Salud

La glándula regula el metabolismo y el ritmo cardíaco. Sus trastornos son más frecuentes en mujeres y sus síntomas suelen confundirse con otros cuadros.

Fuente: NIH, Departamento de Salud de EE. UU. y Ministerio de Salud de la Nación.

Fuente: NIH, Departamento de Salud de EE. UU. y Ministerio de Salud de la Nación. · 25 de noviembre de 2026 a las 10:46 p. m.

La tiroides es una glándula pequeña, con forma de mariposa, que regula el metabolismo y el ritmo del corazón. Está en la base del cuello, justo debajo de la nuez de Adán. Produce las hormonas tiroideas, que viajan por la sangre y regulan cómo el cuerpo usa la energía. También influyen en la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, el peso y el funcionamiento de muchos otros órganos.

Para fabricar esas hormonas, la glándula necesita yodo, que el organismo obtiene de los alimentos y de la sal yodada.

El hipotiroidismo: cuando la tiroides trabaja de menos En el hipotiroidismo, la tiroides no produce suficientes hormonas y muchas funciones del cuerpo se enlentecen. Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), afecta a casi el 5 % de las personas de 12 años o más en ese país, y la mayoría de los casos son leves.

La causa más común es la enfermedad de Hashimoto, un trastorno autoinmune en el que las defensas del propio cuerpo dañan la tiroides. También puede aparecer después de una cirugía de tiroides, de un tratamiento con yodo radiactivo o de radioterapia en el cuello. Otras causas son una inflamación de la glándula (tiroiditis), algunos medicamentos y, con menos frecuencia, la falta o el exceso de yodo.

Los síntomas aparecen de a poco y pueden tardar meses o años en notarse. Los más frecuentes son cansancio, aumento de peso, sensación de frío, estreñimiento, dolor en músculos y articulaciones, piel seca y cabello seco o fino. También puede haber pulso lento, voz ronca, cara hinchada, menstruaciones más abundantes o irregulares, problemas de fertilidad y tristeza o depresión.

El hipertiroidismo: cuando la tiroides trabaja de más En el hipertiroidismo pasa lo contrario: la glándula produce más hormonas de las necesarias y el cuerpo se acelera. Según los NIH, afecta a alrededor del 1 % de las personas de 12 años o más en Estados Unidos.

La causa más común es la enfermedad de Graves, también autoinmune. En ese caso, las defensas del cuerpo estimulan la tiroides para que produzca hormonas en exceso. Otras causas son los nódulos tiroideos hiperactivos, más comunes en adultos mayores, la tiroiditis, el exceso de yodo y tomar más hormona tiroidea de la indicada.

Entre los síntomas están la pérdida de peso aunque se coma igual o más, latidos rápidos o irregulares, nerviosismo, irritabilidad, insomnio, temblores, sudoración y sensación de calor. También puede haber debilidad muscular, diarrea, menstruaciones más escasas y cambios en los ojos.

En los mayores de 60 años, los síntomas pueden ser distintos, como falta de apetito o aislamiento social, y a veces se confunden con depresión o demencia.

Quiénes tienen más riesgo Las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de sufrir problemas de tiroides, y el riesgo aumenta después del parto y de la menopausia. Según el Departamento de Salud de Estados Unidos, alrededor del 10 % de las mujeres tiene una inflamación de la tiroides después del parto. Esa inflamación suele confundirse con la tristeza posparto.

El riesgo también es mayor en las personas de más de 60 años, en quienes tienen familiares con enfermedades de la tiroides y en quienes tienen diabetes tipo 1 o tipo 2, celiaquía, artritis reumatoide, lupus u otras enfermedades autoinmunes.

Cómo se diagnostica Muchos de los síntomas se parecen a los de otras enfermedades, por eso el diagnóstico no puede basarse solo en ellos. El médico revisa los antecedentes personales y familiares, examina el cuello y pide un análisis de sangre. El dato principal suele ser la hormona estimulante de la tiroides, conocida como TSH.

Según el caso, también puede pedir una ecografía de tiroides o una gammagrafía. Si aparecen nódulos, puede indicar una punción para estudiarlos. La mayoría de los nódulos no causa síntomas y no es cancerosa.

Cómo se trata El hipotiroidismo se trata con levotiroxina, una hormona igual a la que produce una tiroides sana. Suele tomarse a la mañana, en ayunas, y en general de por vida. Entre seis y ocho semanas después de empezar se hace un análisis para ajustar la dosis. Después, los controles se espacian hasta hacerse una vez por año.

El tratamiento no debe suspenderse ni modificarse sin consultar al médico. El exceso de hormona también hace daño: puede provocar arritmias y osteoporosis.

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Para el hipertiroidismo hay varias opciones, según la causa:

Medicamentos antitiroideos, que reducen la producción de hormonas.

Betabloqueantes, que alivian síntomas como los temblores y el pulso acelerado.

Yodo radiactivo, que destruye las células que producen la hormona. Después de este tratamiento, casi todos los pacientes pasan a tener hipotiroidismo y necesitan tomar hormona tiroidea todos los días.

Cirugía para extirpar parte o casi toda la glándula.

Qué pasa si no se trata El hipotiroidismo sin tratar puede elevar el colesterol. En casos raros y graves, puede llevar al coma mixedematoso, que pone en riesgo la vida y requiere atención inmediata.

El hipertiroidismo sin tratar puede provocar latidos irregulares que aumentan el riesgo de coágulos, ACV e insuficiencia cardíaca. También puede debilitar los huesos, causar problemas en los ojos y alterar la menstruación y la fertilidad.

La tiroides en el embarazo Los dos trastornos pueden dificultar el embarazo porque alteran la ovulación. Sin tratamiento, también aumentan el riesgo de preeclampsia, aborto espontáneo, parto prematuro y bajo peso al nacer. En el caso del hipotiroidismo, además pueden afectar el crecimiento y el desarrollo cerebral del bebé.

Por eso se recomienda controlar la tiroides antes y durante el embarazo. Los medicamentos para el hipotiroidismo son seguros durante la gestación, aunque muchas mujeres necesitan aumentar la dosis.

El control en los recién nacidos En la Argentina, la Ley 26.279 de 2007 establece que a todos los recién nacidos, en hospitales públicos y clínicas privadas, se les haga una prueba para detectar seis enfermedades. Una de ellas es el hipotiroidismo congénito. Según el Ministerio de Salud de la Nación, estas enfermedades no dan síntomas en las primeras semanas de vida. Si no se detectan y tratan a tiempo, pueden causar discapacidades irreversibles.

El yodo y la sal Desde la Ley 17.259 de 1967, la sal de mesa que se vende en la Argentina debe tener yodo. Según el Ministerio de Salud de la Nación, la falta de yodo puede causar hipotiroidismo, bocio y problemas en el crecimiento y el aprendizaje. El Ministerio indica que la deficiencia todavía persiste en distintos grados en el país.

Un adulto necesita entre 100 y 300 microgramos de yodo por día, y una embarazada o una mujer que amamanta, 250 microgramos. Al mismo tiempo, el Ministerio recomienda no superar los 5 gramos de sal por día, unos 5 gramos que incluyen la sal que ya traen los alimentos.

Más yodo no siempre es mejor. Según los NIH, en las personas con Hashimoto u otras enfermedades autoinmunes de la tiroides, los suplementos de yodo o las algas ricas en yodo pueden empeorar el cuadro.