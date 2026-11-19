> Un virus del resfriado contra el cáncer de páncreas: resultados esperanzadores

Salud

Un estudio reciente muestra que un virus del resfriado modificado puede ser un arma contra el cáncer de páncreas

El cáncer de páncreas es uno de los más letales y difíciles de tratar. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2020, hubo más de 460.000 nuevos casos de cáncer de páncreas en todo el mundo. La tasa de mortalidad es muy alta, ya que el cáncer de páncreas no solo es muy agresivo, sino que también construye una especie de coraza biológica alrededor de sí mismo, lo que hace que la quimioterapia y otros tratamientos sean menos efectivos.

Ahora, un equipo de investigadores del Hospital 12 de Octubre de Madrid, en colaboración con otras instituciones, ha desarrollado un ensayo clínico que muestra que un virus del resfriado común, cuando se modifica genéticamente, puede actuar como un ariete para derribar esa coraza y potenciar el efecto de la quimioterapia.

El virus del resfriado común, también conocido como virus de la influenza, es uno de los virus más comunes que infectan a las personas. Sin embargo, cuando se modifica genéticamente, puede ser usado como un arma contra el cáncer de páncreas.

Según informó Xataka, el ensayo clínico involucró a 20 pacientes con cáncer de páncreas que recibieron la quimioterapia tradicional, junto con el virus del resfriado modificado. Los resultados mostraron que el tratamiento combinado fue más efectivo que la quimioterapia sola en reducir la tasa de células cancerosas.

El investigador principal del estudio, Dr. José Luis Gómez, señaló que este enfoque es innovador y podría ofrecer una nueva esperanza para los pacientes con cáncer de páncreas. "El virus del resfriado modificado puede ser un ariete para derribar la coraza biológica que rodea al cáncer de páncreas, lo que permite que la quimioterapia sea más efectiva", explicó.

Aunque los resultados son esperanzadores, es importante destacar que este tratamiento es aún experimental y requiere más investigación para determinar su seguridad y eficacia a largo plazo.

La investigación se publicó en la revista científica Nature Medicine y ha generado gran interés en la comunidad científica y médica.

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El cáncer de páncreas es un desafío para los médicos y los pacientes. La investigación de este equipo de investigadores podría ofrecer una nueva esperanza para aquellos que luchan contra esta enfermedad.

Un nuevo enfoque para el tratamiento del cáncer de páncreas El tratamiento del cáncer de páncreas es un desafío para los médicos y los pacientes. La quimioterapia y la cirugía son las opciones más comunes, pero a menudo no son suficientes para eliminar el cáncer.

El virus del resfriado modificado es una opción innovadora que podría ofrecer una nueva esperanza para los pacientes con cáncer de páncreas.

El papel del virus del resfriado en el tratamiento del cáncer El virus del resfriado modificado puede ser usado como un ariete para derribar la coraza biológica que rodea al cáncer de páncreas.

El tratamiento combinado de quimioterapia y virus del resfriado modificado es más efectivo que la quimioterapia sola en reducir la tasa de células cancerosas.