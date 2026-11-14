> Día Mundial de la Diabetes: las señales que suelen pasar inadvertidas y cómo detectarla a tiempo

Salud

Unos 4,3 millones de adultos tienen diabetes en la Argentina, según la Federación Internacional de Diabetes. Cómo detectarla a tiempo.

Fuente: FID, Atlas de la Diabetes, 11.ª edición, Ministerio de Salud de la Nación e INDEC, Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, Infobae

Fuente: FID, Atlas de la Diabetes, 11.ª edición, Ministerio de Salud de la Nación e INDEC, Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, Infobae · 14 de noviembre de 2026 a las 07:30 a. m.

Hoy se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que afecta a unos 589 millones de adultos en el mundo y a cerca de 4,3 millones en la Argentina, según la Federación Internacional de Diabetes (FID). Más de cuatro de cada diez personas con diabetes no saben que la tienen.

Por qué se conmemora el 14 de noviembre El Día Mundial de la Diabetes fue creado en 1991 por la FID y la Organización Mundial de la Salud (OMS). En 2006, las Naciones Unidas lo reconocieron como día oficial. La fecha recuerda el nacimiento de Frederick Banting, el médico canadiense que en 1921 descubrió la insulina junto con Charles Best. Su símbolo es un círculo azul.

Qué es la diabetes y qué tipos hay La diabetes es una enfermedad crónica en la que el nivel de azúcar en la sangre, la glucemia, se mantiene elevado. Ocurre porque el páncreas no produce suficiente insulina, la hormona que permite que la glucosa entre en las células, o porque el organismo no la usa de manera adecuada.

La más frecuente es la diabetes tipo 2, que representa más del 90 % de los casos, según la FID. Suele aparecer en la adultez y se asocia con el sobrepeso, el sedentarismo y los antecedentes familiares. La diabetes tipo 1 se produce porque el sistema inmunitario destruye las células del páncreas que fabrican insulina. Es más común en niños y jóvenes, y requiere tratamiento con insulina desde el diagnóstico. También existe la diabetes gestacional, que aparece durante el embarazo.

En la Argentina, la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo mostró un aumento sostenido: el porcentaje de adultos que declararon tener diabetes o glucemia elevada pasó del 8,4 % en 2005 al 12,7 % en 2018, el último relevamiento con datos publicados.

Porcentaje de adultos con glucemia alta. Las señales de alerta Los síntomas más característicos son la sed intensa, la necesidad de orinar con frecuencia, incluso de noche, el hambre excesiva y la pérdida de peso sin causa aparente. También pueden aparecer cansancio, visión borrosa, heridas que tardan en cicatrizar e infecciones frecuentes.

En la diabetes tipo 2, sin embargo, estos síntomas pueden ser leves o no aparecer durante años. Por eso, muchas personas reciben el diagnóstico cuando ya tienen alguna complicación. Según la FID, en 2024 había en el mundo unos 252 millones de adultos con diabetes sin diagnosticar.

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Quiénes deben controlarse Los especialistas recomiendan controlar la glucemia con regularidad, sobre todo a quienes tienen familiares directos con diabetes, sobrepeso u obesidad, presión arterial alta o colesterol elevado, a quienes hacen poca actividad física y a las mujeres que tuvieron diabetes durante el embarazo o un bebé de más de 4 kilos al nacer. Según la FID, uno de cada ocho adultos en el mundo tiene un riesgo alto de desarrollar diabetes tipo 2.

Cómo se diagnostica El diagnóstico se hace con un análisis de sangre. Según los criterios internacionales, se considera diabetes una glucemia en ayunas de 126 mg/dl o más en dos análisis distintos. También pueden usarse la hemoglobina glicosilada, que refleja el promedio de glucemia de los últimos meses, y la prueba de tolerancia oral a la glucosa.

Los valores de glucemia en ayunas entre 100 y 125 mg/dl indican prediabetes: una etapa en la que, con cambios en la alimentación y más actividad física, se puede retrasar o evitar la aparición de la enfermedad.

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Por qué importa detectarla a tiempo Con el tiempo, la glucemia alta daña los vasos sanguíneos y los nervios. La diabetes puede afectar el corazón, los riñones, la vista y la circulación de las piernas. Según la FID, las personas con diabetes tipo 2 tienen un riesgo un 84 % mayor de insuficiencia cardíaca que quienes no la tienen, y en 2024 la enfermedad causó 3,4 millones de muertes en el mundo.

El control de la glucemia, de la presión arterial y del colesterol, junto con una alimentación saludable, la actividad física y no fumar, permite prevenir o retrasar esas complicaciones. Los controles periódicos de la vista y de los pies son parte del seguimiento.