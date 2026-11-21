Pergamino

Este 21 de noviembre se celebra en la Argentina el Día Nacional de la Enfermería, una fecha para reconocer a quienes cumplen una tarea esencial en el sistema de salud.

Hay profesiones cuya importancia se comprende especialmente cuando la salud se vuelve frágil. En una habitación de hospital, durante una madrugada de incertidumbre o frente a la preocupación de una familia, la presencia de una enfermera o un enfermero puede hacer una diferencia que va mucho más allá de un procedimiento médico. Es la mano que acompaña, la mirada atenta que advierte un cambio y la palabra que transmite serenidad cuando más se necesita.

Este sábado 21 de noviembre se celebra en la Argentina el Día Nacional de la Enfermería, una fecha para reconocer a quienes sostienen una parte indispensable de la atención sanitaria. Detrás de cada guardia, cada control y cada tratamiento hay profesionales que combinan conocimientos científicos, capacidad de respuesta y una sensibilidad especial para trabajar con personas que atraviesan momentos difíciles.

La conmemoración recuerda la fundación, en 1935, de la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas de Enfermería y coincide con la festividad de Nuestra Señora de los Remedios, considerada patrona de la actividad. Es una celebración distinta del Día Internacional de la Enfermería, que tiene lugar el 12 de mayo, en homenaje al nacimiento de Florence Nightingale, figura decisiva en el desarrollo de la enfermería moderna.

Mucho más que una vocación Durante mucho tiempo, la imagen de la enfermería estuvo asociada exclusivamente con la asistencia al médico o con una disposición personal para cuidar. Esa mirada resulta insuficiente para describir una profesión que exige formación específica, actualización permanente y decisiones responsables. Quienes la ejercen controlan signos vitales, administran tratamientos indicados, identifican señales de alarma, previenen complicaciones y participan en la educación de pacientes y familias.

Una presencia cotidiana en Pergamino En Pergamino, esa labor se desarrolla todos los días en el Hospital Interzonal General de Agudos San José, en las clínicas y sanatorios privados, en los centros de atención primaria y en otros espacios donde se brinda asistencia. También está presente en los domicilios, donde muchos pacientes requieren controles, tratamientos y acompañamiento durante períodos prolongados.

Son trabajadores que conocen de cerca realidades muy distintas: el nacimiento de un bebé, la recuperación después de una cirugía, las urgencias de una guardia, el cuidado de adultos mayores o la atención de personas con enfermedades crónicas. En una ciudad como la nuestra, esa proximidad adquiere además un significado particular. No es extraño que detrás del uniforme haya un vecino, una amiga o alguien que acompañó a varias generaciones de una misma familia.

El reconocimiento debe alcanzar a quienes trabajan en todos los turnos, incluidos los fines de semana y los feriados. Mientras buena parte de la comunidad descansa, la atención continúa. Los cuidados no se interrumpen porque cambie el día en el calendario ni porque llegue la madrugada. Esa continuidad es una de las fortalezas menos visibles del sistema de salud.

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Reconocer también es cuidar Homenajear a enfermeras y enfermeros no debería limitarse a una felicitación anual. La profesión enfrenta exigencias físicas y emocionales considerables: jornadas intensas, contacto permanente con el sufrimiento, necesidad de capacitación y responsabilidades que requieren concentración aun en situaciones de cansancio. Por eso, el reconocimiento verdadero también implica promover condiciones laborales adecuadas, equipos suficientes y oportunidades de desarrollo profesional.

La pandemia dejó una enseñanza que no conviene olvidar. Cuando la incertidumbre atravesó a toda la sociedad, el personal de enfermería estuvo entre quienes sostuvieron la atención cotidiana, muchas veces con enormes sacrificios personales. Aquella experiencia hizo visible un trabajo que siempre había sido esencial. El desafío es que esa valoración no desaparezca cuando las emergencias dejan de ocupar los titulares.

El valor de estar cerca Hay gestos que rara vez aparecen en las estadísticas: acomodar una almohada, explicar con paciencia un procedimiento, advertir que alguien necesita hablar o tranquilizar a una familia que espera noticias. Son acciones sencillas en apariencia, pero pueden quedar grabadas durante años en la memoria de quienes las reciben.

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La enfermería reúne justamente esas dos dimensiones: el conocimiento que permite actuar correctamente y la humanidad que ayuda a atravesar la enfermedad con dignidad. No se trata de idealizar una profesión ni de exigir heroísmo permanente a sus integrantes. Se trata de reconocer el valor concreto de un trabajo especializado, imprescindible y profundamente cercano a la vida cotidiana.