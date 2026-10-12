Un sujeto exaltado intentó usar a un familiar en silla de ruedas como rehén para intentar evitar que lo detenga la Policía

> Un sujeto exaltado intentó usar a un familiar en silla de ruedas como rehén para intentar evitar que lo detenga la Policía

Policiales

Un sujeto armado con un cuchillo amenazó de muerte a familiares, hirió a su sobrina y resistió el procedimiento policial en una vivienda del barrio Belgrano. Para evitar que lo aprehendieran, se escudó detrás de un familiar en silla de ruedas.

Un episodio de violencia familiar en el barrio Belgrano derivó en la aprehensión de un sujeto de 41 años que habría amenazado de muerte a sus familiares, lesionado a su sobrina con un cuchillo y resistido el accionar policial. Durante el procedimiento, utilizó a un familiar que se encontraba en silla de ruedas como escudo para intentar impedir que los efectivos lo redujeran. La Policía debió efectuar dos disparos con postas de goma para desarmarlo.

El hecho ocurrió este último domingo, alrededor del mediodía, en una vivienda de Monroe al 1500, donde una disputa doméstica desencadenó una situación de extrema tensión. El acusado fue indagado este lunes por el fiscal Nelson Mastorchio, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3, quien solicitó al Juzgado de Garantías que la aprehensión se convierta en detención.

Violencia familiar en Belgrano De acuerdo con las actuaciones judiciales, el conflicto comenzó cuando el imputado llegó a la vivienda familiar en un estado de exaltación, insultando y golpeando distintos objetos. En ese momento se encontraba en el domicilio su sobrina, quien estaba durmiendo y decidió retirarse ante la conducta agresiva de su tío.

Horas más tarde, la joven recibió un mensaje de su tía que le advertía que el familiar había regresado a la casa. Ante esa situación, llamó a la Policía y volvió al domicilio en un remis.

Al ingresar, se encontró con su tío, quien presuntamente tenía un cuchillo en la mano. En medio de un forcejeo, la joven sufrió cortes en los dedos de la mano izquierda, lesiones que fueron calificadas como leves en las actuaciones médicas incorporadas a la causa.

La situación no terminó con esa agresión. Según la denuncia, el acusado amenazó de muerte a su sobrina y le advirtió que la mataría si volvía a salir. La intimidación habría estado acompañada por una exhibición del arma blanca, lo que incrementó el temor de las personas que se encontraban en la vivienda.

Amenazas con un cuchillo En el domicilio también estaba la hermana del imputado, quien habría sido destinataria de amenazas de gravedad. Según consta en la investigación, el acusado le manifestó que la iba a sacar de la casa «con las patitas para adelante», mientras exhibía el cuchillo y lo golpeaba contra una mesa.

La mujer también habría presenciado otro episodio de violencia cuando el imputado arrojó una pava eléctrica contra su sobrina al regresar ella a la morada. La joven logró esquivar el objeto, que terminó impactando contra una pared.

Los testimonios incorporados a la investigación describen un escenario de creciente hostilidad, con amenazas dirigidas a distintos integrantes de la familia y la utilización de objetos para intimidar. La presencia de un arma blanca y las lesiones sufridas por la joven motivaron la intervención policial.

Dos disparos policiales Cuando el personal policial llegó al domicilio, el efectivo Pablo Javier Oroño observó a un sujeto exaltado que sostenía un cuchillo y amenazaba a las personas presentes. Ante el riesgo que representaba la situación, los uniformados solicitaron apoyo para intervenir.

Según la reconstrucción incorporada al expediente, al ingresar a la vivienda el acusado incrementó su hostilidad, desoyó las órdenes impartidas por los efectivos e intentó agredirlos. Mientras gritaba que mataría a su sobrina, a su madre y a su hermana, mantuvo el arma blanca en su poder.

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En ese contexto, el imputado habría colocado delante de sí a un familiar que se encontraba en silla de ruedas, utilizándolo como escudo humano para dificultar el avance de los policías y evitar que lo redujeran. La maniobra elevó el riesgo para las personas que permanecían en el lugar, ya que el sujeto continuaba armado y no acataba las indicaciones del personal.

Ante la persistencia de las amenazas, el efectivo Oroño efectuó un primer disparo con un arma larga que utilizaba munición de impacto controlado, conocida como posta de goma. El disparo provocó que el agresor bajara el brazo en el que sostenía el cuchillo, aunque no llegó a desprenderse del arma.

Frente a la continuidad del peligro, el policía efectuó un segundo disparo, tras el cual el acusado arrojó el cuchillo al suelo. Los efectivos aprovecharon esa circunstancia para reducirlo y concretar la aprehensión, poniendo fin al episodio sin que el sujeto pudiera continuar amenazando a los familiares.

Indagatoria y pedido de detención Este lunes por la mañana, el fiscal Nelson Mastorchio encabezó la audiencia de declaración indagatoria en el sexto piso del edificio del Ministerio Público Fiscal de Pergamino. En la diligencia también participó la instructora judicial María José Suárez.

Durante el acto procesal, al imputado se le informaron los hechos atribuidos y las pruebas reunidas hasta el momento. La Fiscalía calificó provisoriamente su conducta como amenazas agravadas por el uso de arma, lesiones leves y resistencia a la autoridad, delitos contemplados en los artículos 149 bis, segundo párrafo, 89 y 239 del Código Penal, en concurso real, conforme al artículo 55.

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La investigación cuenta, entre otros elementos, con el acta del procedimiento policial, declaraciones testimoniales y las actuaciones incorporadas al sumario digital. Esos elementos forman parte del material que deberá ser valorado durante el avance del expediente.

Tras la indagatoria, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías que transforme la aprehensión en detención. La decisión deberá ser evaluada por la autoridad judicial competente, en el marco de las actuaciones iniciadas por el violento episodio familiar ocurrido en el barrio Belgrano.

El imputado, de 41 años, registra antecedentes penales, según manifestó durante la audiencia. La causa continúa bajo la intervención de la Fiscalía, que deberá profundizar las circunstancias de las amenazas, las lesiones denunciadas y la resistencia al procedimiento policial.