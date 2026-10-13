> Familiares de María de los Ángeles Ruiz reclamaron justicia y aportaron pruebas en la Fiscalía

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Allegados a María de los Ángeles Ruiz se movilizaron ante la Fiscalía 8 de Pergamino y entregaron pruebas sobre presuntos episodios de violencia y hostigamiento previos a su muerte.

Familiares y amigos de María de los Ángeles Ruiz, la joven pergaminense de 29 años que fue encontrada sin vida meses atrás, se movilizaron pacíficamente este martes frente a la Fiscalía de Pergamino para reclamar que se profundice la investigación por su muerte. Durante la jornada, mantuvieron una reunión con el fiscal Francisco Furnari y aportaron elementos que consideran fundamentales para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

La convocatoria tuvo como objetivo solicitar que la investigación avance sobre los presuntos episodios de violencia, amenazas y hostigamiento que, según sostiene la familia, habría sufrido la joven antes de morir. Los allegados de María de los Ángeles, a quien llamaban cariñosamente “Mar”, buscan que esos antecedentes sean incorporados y analizados en el expediente judicial.

Familiares y amigos de María de los Ángeles Ruiz se movilizaron frente a la Fiscalía de Pergamino para reclamar justicia y aportar pruebas a la investigación. — LA OPINION Tras la movilización, Candela Ruiz, hermana de la joven fallecida, confirmó que fueron recibidos por el representante del Ministerio Público Fiscal, quien escuchó sus planteos y tomó declaraciones y pruebas aportadas por el entorno familiar.

“Nosotros fuimos a hacer una marcha pacífica, silenciosa. Lo que queremos es que esto se investigue a fondo por la muerte de mi hermana”, expresó Candela durante una entrevista, en la que insistió en la necesidad de esclarecer lo sucedido y determinar si existieron responsabilidades penales.

Reclamo de justicia La causa se encuentra caratulada como averiguación de causales de muerte. Desde el entorno de María de los Ángeles sostienen que el expediente debe profundizar en las circunstancias que precedieron al fallecimiento y en las conductas que, según denuncian, habría padecido la joven.

Candela manifestó que la familia considera que la muerte estuvo precedida por situaciones de hostigamiento que deben ser investigadas judicialmente. En ese sentido, describió presuntas amenazas, daños a bienes y otras situaciones conflictivas que, de acuerdo con su testimonio, habrían afectado a su hermana.

Familiares y amigos de María de los Ángeles Ruiz se movilizaron frente a la Fiscalía de Pergamino para reclamar justicia y aportar pruebas a la investigación. — LA OPINION “Lo único que nosotros queremos es que se investigue a fondo”, remarcó la familiar, al explicar el motivo central de la movilización. También expresó su expectativa de que los elementos entregados permitan avanzar en el esclarecimiento del caso y establecer si corresponde atribuir responsabilidades a alguna persona.

Los familiares buscan que las autoridades judiciales analicen integralmente los antecedentes que dicen haber reunido y que las distintas situaciones denunciadas sean evaluadas a partir de las pruebas disponibles. El planteo apunta a que no se descarte ninguna línea de investigación relevante antes de alcanzar conclusiones sobre las circunstancias de la muerte.

Pruebas para investigar Según explicaron los allegados, reunieron más de 50 elementos que consideran importantes para reconstruir los hechos previos al fallecimiento. Entre el material mencionado hay mensajes y registros audiovisuales que, a criterio de la familia, podrían aportar información sobre el vínculo de María de los Ángeles con una persona a la que señalan por presuntas conductas de violencia y hostigamiento.

Durante la entrevista, Candela confirmó que en la Fiscalía recibieron parte de las pruebas y tomaron declaraciones. La familia espera ahora que el material sea incorporado al expediente, sometido a las evaluaciones correspondientes y relacionado con el resto de las evidencias reunidas durante la investigación.

“Nosotros esperamos respuesta de todo lo que entregamos. Lleva un poquito de tiempo, que se abran los teléfonos, que se investigue bien todo”, explicó la hermana de la joven, al referirse a los próximos pasos que esperan de la Justicia.

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El análisis de los dispositivos electrónicos y de las comunicaciones, en caso de corresponder y de acuerdo con las medidas que disponga la Fiscalía, podría resultar relevante para establecer la existencia de intercambios, amenazas u otros antecedentes que permitan reconstruir el contexto previo a la muerte.

Por el momento, las afirmaciones sobre los presuntos episodios de violencia forman parte del planteo de los familiares y deberán ser evaluadas en el marco de la investigación judicial. La determinación de eventuales responsabilidades dependerá de las pruebas que puedan incorporarse y de las conclusiones a las que arriben las autoridades competentes.

El testimonio familiar Candela también relató cómo percibían a María de los Ángeles en el ámbito familiar durante el período previo a su muerte. Según contó, su hermana no les había manifestado que atravesara problemas que les permitieran anticipar lo que finalmente ocurrió.

“Ella estaba bien. Nosotros la veíamos y ella estaba bien; al menos a nosotros nos decía que estaba bien”, recordó. Su testimonio expuso la dificultad que, según explicó, tuvieron para advertir la dimensión de la situación que ahora buscan que sea investigada.

La familiar indicó que se enteraron del fallecimiento a partir del aviso de una persona que conocía a su hermana y vivía cerca de su vivienda. De acuerdo con su relato, esa persona fue quien se comunicó con ellos después de que se conociera lo ocurrido.

La familia sostiene que los antecedentes que ahora presenta ante la Justicia deben ser considerados para reconstruir el contexto en el que se produjo la muerte. Por eso, además de la entrega de pruebas, reclama que se profundicen las medidas investigativas necesarias para esclarecer las circunstancias del caso.

Esperan avances judiciales Luego de la reunión con el fiscal Francisco Furnari, los familiares se retiraron con la expectativa de que el material aportado sea analizado y de recibir novedades sobre el avance de la causa. La recepción de las declaraciones y las pruebas constituyó, según Candela, una respuesta al pedido que habían llevado a la Fiscalía durante la movilización.

El reclamo se centró en la necesidad de que se investiguen los presuntos antecedentes de violencia y hostigamiento y se determine si tienen relación con el fallecimiento de María de los Ángeles Ruiz. Los allegados insisten en que se examinen todas las evidencias disponibles antes de establecer conclusiones definitivas.

La movilización se desarrolló de manera pacífica y tuvo como propósito visibilizar el pedido de la familia, que busca respuestas sobre la muerte de la joven pergaminense y que la investigación judicial avance con la profundidad que consideran necesaria.