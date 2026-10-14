Detuvieron a un sujeto acusado de hostigar a mujeres y provocar disturbios frente a un comercio

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n llamado al 911 alertó sobre los disturbios en ruta 8 y Pedro Torres. El sujeto intentó agredir a un agente municipal durante el procedimiento policial.

14 de octubre de 2026 a las 10:30 a. m.

14 de octubre de 2026 a las 10:30 a. m.

Un sujeto de 33 años fue aprehendido en Pergamino tras un llamado al 911 que alertó sobre disturbios en la vía pública en inmediaciones de la ruta nacional 8 y Pedro Torres. Según las actuaciones policiales, el acusado habría intentado agredir a un agente municipal que intervino en el procedimiento, aunque no se registraron personas lesionadas.

El episodio se produjo luego de que la encargada de un comercio de la zona solicitara la intervención de las fuerzas de seguridad por la conducta del sujeto, a quien señalaron por protagonizar reiterados episodios de hostigamiento verbal hacia mujeres en la vía pública.

La intervención derivó en la aprehensión de Rubén Oscar Peralta, de 33 años, quien quedó a disposición de la Justicia en una causa caratulada como desobediencia, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5 del Departamento Judicial Pergamino.

El llamado al 911 De acuerdo con la información incorporada a las actuaciones policiales, el procedimiento se inició a partir de una comunicación de emergencia que alertó sobre la presencia del sujeto en una esquina de la ciudad, donde se encuentra un quiosco.

La encargada del establecimiento habría solicitado que intervinieran para que el acusado se retirara del lugar, debido a los inconvenientes que, según su relato, generaba con su comportamiento.

Testimonios recogidos en torno al episodio señalaron que no sería la primera vez que el sujeto protagoniza situaciones similares en espacios públicos y sectores comerciales. También indicaron que, presuntamente, suele dirigirse de manera inapropiada a mujeres que transitan por las inmediaciones o concurren a los negocios de la zona.

Los relatos describen una situación que, según quienes manifestaron su preocupación, se habría repetido en distintas oportunidades y generado malestar entre comerciantes y vecinos.

Intento de agresión La situación se agravó cuando los agentes intervinieron para controlar los disturbios. Según la síntesis policial, Peralta habría intentado agredir a Gustavo Fernando Peñalba, un empleado municipal de 52 años que participaba del procedimiento.

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La intervención concluyó con la aprehensión del acusado. Las actuaciones oficiales consignaron que no se registraron lesiones como consecuencia del episodio.

El caso quedó registrado bajo la carátula de desobediencia, aunque la investigación judicial deberá establecer las circunstancias precisas del hecho y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

Intervención judicial La causa cuenta con la intervención de la UFI y J Nº 5, que deberá avanzar con las medidas procesales correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

El episodio volvió a poner en discusión los problemas de convivencia que pueden generarse en espacios públicos cuando se reiteran situaciones de hostigamiento verbal hacia mujeres y se producen enfrentamientos durante las intervenciones de las autoridades.

En este caso, los testimonios de comerciantes y vecinos deberán distinguirse de los hechos formalmente documentados en las actuaciones policiales, mientras la Justicia determina el alcance de las conductas denunciadas.