Choque múltiple en la ruta 188: tres vehículos involucrados y un conductor hospitalizado

Policiales

Un choque múltiple en la ruta nacional 188, a la altura de la calle La Plata, involucró a una camioneta Nissan Frontier y dos automóviles. Uno de los conductores fue trasladado al Hospital San José.

Un choque múltiple en cadena se registró durante la tarde de este miércoles en la ruta nacional 188, en la intersección con calle La Plata, en Pergamino. El siniestro involucró a una camioneta Nissan Frontier, un Chevrolet Corsa y un Volkswagen Up. Uno de los conductores sufrió traumatismos en el tórax y el antebrazo y fue trasladado al Hospital San José.

De acuerdo con la información suministrada por el Departamento Vial Pergamino, dependiente de la Superintendencia de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires, la colisión se produjo por alcance, es decir, cuando un vehículo impacta contra otro que circula por delante. Las circunstancias que desencadenaron el choque en cadena son materia de investigación.

Choque múltiple en la ruta 188 y La Plata: tres vehículos colisionaron y un conductor fue trasladado al Hospital San José. — LA OPINION Choque en cadena Según el reporte policial, la camioneta Nissan Frontier circulaba por la ruta nacional 188 en sentido desde el Cruce de Pergamino hacia San Nicolás. Al llegar a la intersección con calle La Plata, por motivos que todavía no fueron establecidos, fue impactada desde atrás por un automóvil Chevrolet Corsa.

A su vez, el Chevrolet Corsa recibió un impacto en su parte posterior por parte de un Volkswagen Up que transitaba detrás. La sucesión de colisiones involucró así a los tres vehículos y motivó la intervención de los servicios de emergencia y de las autoridades policiales.

Un conductor hospitalizado Como consecuencia del siniestro vial, el conductor del Volkswagen Up, identificado como Gustavo Daniel Monzón, debió ser trasladado al Hospital San José de Pergamino. El parte oficial indicó que presentaba traumatismos en el tórax y en el antebrazo, lesiones que motivaron su asistencia médica.

En tanto, los conductores de la camioneta Nissan Frontier y del Chevrolet Corsa resultaron ilesos, según la información difundida por las autoridades viales.

Tránsito asistido Tras el choque múltiple, el sector de la ruta nacional 188 permaneció señalizado para permitir las tareas correspondientes y facilitar la circulación vehicular. El tránsito fue asistido mientras se desarrollaban las actuaciones vinculadas con el siniestro y las pericias para establecer la mecánica del impacto.

En el lugar intervino personal del Departamento Vial Pergamino, con participación de la Comisaría Segunda. Las actuaciones fueron encuadradas inicialmente como lesiones culposas y quedaron bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Pergamino en turno.