Un adolescente, denunciado por violencia de género, atacó con un hierro una camioneta de la Patrulla Urbana
Un adolescente de 17 años atacó con un hierro una camioneta de Patrulla Urbana en calle Patrone al 1800, tras un alerta por un presunto caso de violencia de género.
Un adolescente de 17 años atacó con un hierro una camioneta de la flota de Patrulla Urbana de Pergamino que acudió a un llamado vecinal por un presunto episodio de violencia de género. El incidente ocurrió este miércoles, alrededor de las 13:48, en inmediaciones de Patrone al 1800. El vehículo municipal sufrió importantes daños y el sospechoso escapó del lugar.
Alerta por violencia de género
La intervención comenzó durante las primeras horas de la tarde, cuando vecinos de la zona se comunicaron con el sistema municipal de prevención Ojo en Alerta para advertir sobre una situación preocupante. Según el aviso, una pareja estaba protagonizando una discusión y se escuchaban gritos desde el lugar, lo que motivó el pedido de asistencia.
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A partir de la comunicación recibida a través del sistema de prevención y las cámaras de monitoreo, se dispuso la intervención de personal de Patrulla Urbana para verificar lo que estaba ocurriendo y actuar ante la posibilidad de un episodio de violencia de género.
Al llegar a la zona de Patrone al 1800, los agentes se encontraron con una situación que derivó en una agresión contra uno de los móviles municipales.
Ataque a Patrulla Urbana
De acuerdo con la información preliminar, el adolescente tomó un elemento de hierro y comenzó a golpear la camioneta Ford Ranger perteneciente a la flota de Patrulla Urbana. Durante el episodio también agredió a Lucas Ruiz Díaz, integrante del personal que intervino en el procedimiento, quien no sufrió consecuencias para su integridad física.
La violencia del ataque provocó importantes destrozos en el vehículo oficial. El impacto del hierro rompió el vidrio de la luneta trasera y dañó las ópticas posteriores. También se registraron daños en el asiento del conductor y en el capó delantero, por lo que la unidad quedó afectada por la agresión.
La intervención de los agentes municipales se había originado en un pedido de asistencia de vecinos que alertaron sobre una posible situación de violencia en el ámbito de una pareja. Sin embargo, las circunstancias precisas que desencadenaron el ataque contra el personal y el vehículo deberán establecerse en el marco de las actuaciones judiciales.
Escape y pedido de captura
Tras agredir al agente y provocar los daños en la camioneta, el adolescente escapó del lugar al trepar y atravesar los tapiales de propiedades vecinas. De acuerdo con la información recabada, el sospechoso tendría un pedido de captura vigente.
Además, trascendió que su novia presuntamente lo habría ayudado a escapar. Esa circunstancia deberá ser esclarecida por los investigadores, que procuran determinar las responsabilidades correspondientes y reconstruir lo sucedido antes y después de la llegada de los agentes municipales.
La condición de prófugo y la existencia del pedido de captura constituyen aspectos relevantes para el avance de las actuaciones, aunque los alcances de las medidas judiciales deberán ser precisados por las autoridades competentes.
Intervención judicial
En la investigación tomó intervención la Fiscalía Nº 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Pergamino, a cargo del fiscal Horacio Oldani, debido a que el presunto agresor tiene 17 años.
La fiscalía deberá avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias del episodio, establecer las conductas que se le atribuyen al adolescente y determinar las medidas que correspondan conforme al régimen de responsabilidad penal juvenil.
El hecho vuelve a poner en primer plano la intervención de los dispositivos municipales de prevención ante alertas de vecinos, así como los riesgos que pueden afrontar los agentes cuando acuden a verificar situaciones que podrían involucrar violencia familiar o de pareja.
Las actuaciones judiciales procurarán establecer la secuencia completa del episodio ocurrido en Patrone al 1800, identificar las responsabilidades por los daños ocasionados a la camioneta municipal y avanzar en las medidas vinculadas con la localización del adolescente.