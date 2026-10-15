Aprehendieron a un sujeto en el barrio José Hernández por circular en una moto robada

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Policiales

La Policía Local interceptó a un motociclista en José Hernández y constató que la Honda Biz roja en la que circulaba tenía un pedido de secuestro activo desde septiembre de 2023.

Un procedimiento policial realizado este lunes al mediodía en el barrio José Hernández de Pergamino terminó con la aprehensión de un sujeto de 28 años que circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro activo. Los efectivos de la brigada motorizada de la Policía Local identificaron el rodado y comprobaron que registraba un requerimiento vigente solicitado por la Unidad Regional de La Plata de la Policía Federal.

El procedimiento policial El operativo se desarrolló en la intersección de las calles Estanislao del Campo y Mazzei, en el barrio José Hernández. Allí, efectivos de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL), que realizaban tareas de identificación de personas y vehículos en la vía pública, interceptaron a GRTZ, de 28 años.

El sujeto circulaba en una motocicleta Honda Biz de 105 centímetros cúbicos, de color rojo. Durante las actuaciones de identificación y control del vehículo, los uniformados verificaron los datos del rodado para establecer si presentaba algún impedimento legal o requerimiento de las autoridades.

El sujeto de 28 años circulaba en una moto robada con pedido de secuestro desde 2023. — LA OPINION Una moto con pedido activo La consulta permitió establecer que la motocicleta, identificada mediante el número de motor HA07E-1426269, registraba un pedido de secuestro activo con fecha de alta del 5 de septiembre de 2023.

De acuerdo con la información policial, el requerimiento había sido emitido a solicitud de la Unidad Regional de La Plata de la Policía Federal. Ante esa situación, los efectivos procedieron a la aprehensión del motociclista y al secuestro del vehículo, en el marco de una causa caratulada como encubrimiento.

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La intervención policial permitió detectar que el rodado tenía un requerimiento pendiente, cuya vigencia fue constatada durante el control preventivo realizado en la vía pública.

El sujeto de 28 años circulaba en una moto robada con pedido de secuestro desde 2023. — LA OPINION Intervención judicial Tras el procedimiento, el aprehendido y las actuaciones correspondientes fueron trasladados a la Comisaría Primera de Pergamino, dependencia que intervino en las diligencias judiciales y administrativas de rigor.

La causa quedó encuadrada bajo la figura de encubrimiento, mientras se llevan adelante las actuaciones para establecer las circunstancias vinculadas con el pedido de secuestro que pesaba sobre la motocicleta.