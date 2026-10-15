Los vecinos del barrio 9 de Julio llamaron al 911 por un sujeto robando cables del tendido urbano
Un sujeto de 29 años fue aprehendido en el barrio 9 de Julio de Pergamino cuando presuntamente sustraía cables. El monitoreo municipal y las alertas vecinales permitieron desplegar el operativo.
Un procedimiento policial por el robo de cables terminó con un sujeto de 29 años aprehendido en el barrio 9 de Julio de Pergamino. El operativo se concretó el lunes por la noche, luego de que las cámaras del Centro de Monitoreo y un dron municipal detectaran al sospechoso mientras presuntamente sustraía cables en la vía pública.
Alerta vecinal y monitoreo
El episodio se registró alrededor de las 21:50 del lunes en la intersección de las calles Markintach e Isaac Annan, en el barrio 9 de Julio. Los vecinos alertaron sobre la situación a través del 911, lo que contribuyó a generar el despliegue policial en el sector.
Las mas leidas de Policiales
Una mujer lideraba la venta de dosis de drogas en el barrio Malvinas
Gustavo Alunda, el camionero que volvió a salvar una vida al advertir un pedido de auxilio en la ruta
Condenaron a 14 años de prisión a Marcos Guerrini por el homicidio de "Durazno" Scaldaferri
El sobreseimiento a una mujer complica al principal involucrado en el crimen de un productor agropecuario
Sigue preso el único detenido por el robo a un campo y le piden el beneficio de prisión domiciliaria
A partir de las tareas de vigilancia mediante las cámaras de seguridad y el dron municipal, los operadores detectaron a un individuo que estaría sustrayendo cables. La información permitió orientar la intervención de los efectivos de la Brigada Motorizada de la Policía Local, que se dirigieron al lugar para identificar e interceptar al sospechoso.
Secuestro de cables y herramientas
Durante el procedimiento, los uniformados aprehendieron a Diego Javier Gómez, de 29 años. Según la información policial, al momento de la interceptación llevaba aproximadamente 15 metros de cable, además de una pinza tipo tenaza, un cuchillo tipo serrucho y un encendedor.
Los elementos fueron secuestrados en el marco de las actuaciones por el presunto delito de robo. La investigación deberá establecer las circunstancias en las que se produjo la sustracción y determinar el origen del material recuperado.
El procedimiento se enmarca en las intervenciones de prevención del delito que articulan las alertas de los vecinos con los recursos tecnológicos de vigilancia y la actuación de las fuerzas de seguridad.
Intervención judicial por robo
En la causa tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5, a cargo del fiscal Francisco Furnari, quien subroga esa dependencia judicial.
Tras la aprehensión, el secuestro de los elementos y las actuaciones correspondientes, el sospechoso fue trasladado a la Comisaría Segunda de Pergamino, donde se continuaron las diligencias de rigor.
La causa quedó caratulada como robo y continuará bajo la intervención de la fiscalía, que deberá avanzar con las medidas necesarias para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales que pudieran corresponder.