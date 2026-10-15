Un sujeto circulaba en un ciclomotor con la numeración regrabada en el motor
La Policía Local aprehendió a un sujeto de 22 años en calle Bombero Esquivel. Circulaba en una moto Mondial Blitz 110 con la numeración del motor regrabada.
Un sujeto de 22 años fue aprehendido este lunes al mediodía en Pergamino, durante un procedimiento de identificación realizado por efectivos de la Brigada Motorizada de la Policía Local. El joven circulaba en una motocicleta Mondial Blitz 110 negra cuyo número de motor presentaba signos de regrabado, una irregularidad que derivó en una causa por encubrimiento.
Control en la vía pública
El procedimiento se realizó alrededor de las 12:30 en calle Bombero Esquivel, cuando los efectivos policiales identificaron al conductor y verificaron el rodado en el que se desplazaba.
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Durante la inspección, los uniformados advirtieron que la numeración del motor de la motocicleta presentaba un regrabado. El vehículo es una Mondial Blitz de 110 centímetros cúbicos, de color negro, identificada con el número de motor 1P52FMHFA180762.
Causa por encubrimiento
Ante la irregularidad detectada, los efectivos procedieron a la aprehensión del conductor y al traslado de las actuaciones a la Comisaría Primera de Pergamino, donde se continuaron las diligencias correspondientes.
La causa fue caratulada como encubrimiento. La intervención judicial deberá establecer las circunstancias vinculadas con la numeración del motor y determinar si existen otros elementos de interés para la investigación.
El regrabado de una identificación registral constituye un indicio que requiere ser esclarecido mediante las verificaciones correspondientes. La irregularidad detectada, por sí sola, no permite establecer la procedencia del rodado ni atribuir al aprehendido responsabilidad definitiva por un delito.