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Un sujeto presumiblemente borracho y bajo los efectos de sustancias provocó incidentes frente a un centro barrial a la mañana

Un individuo de 19 años protagonizó disturbios frente al Centro Asistencial José Hernández, atacó una patrulla municipal y, junto a su hermano de 34, agredió a policías.

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15 de octubre de 2026 a las 07:24 p. m.
Un sujeto presumiblemente borracho y bajo los efectos de sustancias provocó incidentes frente a un centro barrial a la mañana
Dos hermanos fueron aprehendidos en el barrio José Hernández tras incidentes, agresiones a policías y un ataque a una patrulla municipal.Foto: LA OPINION

Un episodio de violencia se registró este jueves por la mañana en el barrio José Hernández de Pergamino, donde un sujeto de 19 años fue aprehendido tras protagonizar incidentes frente al centro asistencial, amenazar al personal, provocar daños en una patrulla municipal y enfrentarse a efectivos policiales. Su hermano, de 34 años, también fue detenido luego de intervenir en el procedimiento y agredir a los uniformados.

En el vidrio de la Patrulla Urbana quedó la marca del impacto del sujeto exaltado que atacó al agente municipal que se desplegó ante el llamado de vecinos a Ojos en Alerta en la mañana de este jueves en el barrio Hernández. — LA OPINION

Incidentes en el centro asistencial

La intervención comenzó alrededor de las 8:30, cuando el sistema municipal de prevención Ojos en Alerta recibió un aviso que advertía sobre la conducta violenta de un individuo conocido en el barrio José Hernández.

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Según el reporte, el sujeto se presentó en el Centro Asistencial José Hernández, donde increpó al personal, intentó agredir a los trabajadores y exigió que le entregaran mercadería por la fuerza.

Después de retirarse del establecimiento asistencial, el individuo se dirigió a la intersección de Colodrero y Mazzei, donde habría comenzado a atacar a los vehículos que circulaban por el lugar. De acuerdo con la información preliminar, pateaba los automóviles a medida que pasaban, lo que generó preocupación entre los vecinos y motivó la intervención de los agentes municipales.

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Ataque a una patrulla municipal

Un efectivo de la Patrulla Urbana se trasladó hasta el sector para verificar lo ocurrido. Al llegar, encontró al sujeto con una botella de vino y un vaso en las manos, en un contexto que hacía presumir que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Según el relato del agente, el individuo se aproximó al móvil municipal y lanzó un golpe de puño con el brazo derecho contra la ventanilla del lado del conductor. El impacto dio contra el vidrio, que no llegó a romperse. Además, el sujeto pateó la camioneta perteneciente a la flota de la Patrulla Urbana.

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El efectivo permaneció dentro del vehículo durante el episodio. La situación escaló y el individuo terminó ingresando a una vivienda ubicada en Mazzei al 1200, desde donde posteriormente se desarrolló un nuevo enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

Dos hermanos fueron aprehendidos en el barrio José Hernández tras incidentes, agresiones a policías y un ataque a una patrulla municipal. — LA OPINION

Agresión a efectivos policiales

Ante la gravedad de los incidentes, se desplegaron varios móviles policiales en el lugar. Cuando los uniformados intervinieron, el hermano del principal involucrado, de 34 años, salió de la vivienda y ambos comenzaron a agredir al personal policial, según las actuaciones preliminares.

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Los efectivos lograron reducir a los dos sujetos y concretaron sus aprehensiones. El procedimiento permitió controlar la situación luego de una sucesión de episodios que había comenzado frente al centro asistencial y continuado en la vía pública, con agresiones a vehículos y al personal de prevención.

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Dos hermanos fueron aprehendidos en el barrio José Hernández tras incidentes, agresiones a policías y un ataque a una patrulla municipal. — LA OPINION

Un destornillador entre sus ropas

Durante el procedimiento, los agentes encontraron entre las prendas del joven de 19 años un destornillador con punta. El elemento fue detectado luego de los incidentes protagonizados en el barrio y quedó incorporado a las circunstancias del operativo.

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La presencia de esa herramienta constituye otro de los aspectos que deberán ser considerados en el marco de las actuaciones correspondientes, junto con los testimonios sobre las agresiones denunciadas y los daños ocasionados al móvil municipal.

Dos hermanos fueron aprehendidos en el barrio José Hernández tras incidentes, agresiones a policías y un ataque a una patrulla municipal. — LA OPINION

Investiga el fiscal Furnari

El fiscal Francisco Furnari en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 5 tiene el caso penal.

De acuerdo con la información disponible, existen sospechas de que los dos involucrados no solamente podrían haber estado bajo los efectos del alcohol, sino también presumiblemente de alguna sustancia estupefaciente. Sin embargo, esa posibilidad no fue confirmada y deberá ser evaluada mediante las diligencias que correspondan.

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Los dos sujetos quedaron a disposición de las autoridades intervinientes, mientras se procura establecer las circunstancias de los hechos y las responsabilidades que podrían corresponderles por los episodios de violencia, las agresiones al personal policial y el ataque a la patrulla municipal.

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El caso volvió a poner en escena la intervención de los dispositivos de prevención y respuesta ante situaciones conflictivas en los barrios de Pergamino. En este episodio, el aviso ingresado a través de Ojos en Alerta permitió movilizar a la Patrulla Urbana y posteriormente a la Policía, que intervino para controlar los incidentes y concretar las aprehensiones.

En la camioneta de la Patrulla Urbana quedó la marca del impacto del sujeto exaltado que atacó al agente municipal que se desplegó ante el llamado de vecinos a Ojos en Alerta en la mañana de este jueves en el barrio Hernández. — LA OPINION


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