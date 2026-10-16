> Dos jóvenes sufrieron fracturas graves tras un choque entre dos motos en el barrio 12 de Octubre

Policiales

El choque de dos motos ocurrió el miércoles por la noche en Mitre y República de Croacia, en Pergamino. Los conductores sufrieron fracturas de tibia y peroné.

Dos motociclistas sufrieron graves lesiones al protagonizar un choque entre dos motos en el barrio 12 de Octubre de Pergamino. El siniestro vial ocurrió este miércoles, alrededor de las 22:00, en la intersección de las calles Mitre y República de Croacia. Ambos conductores fueron trasladados al Hospital San José con fracturas de tibia y peroné, aunque las primeras evaluaciones indicaron que sus vidas no corrían peligro.

El accidente movilizó a efectivos del Comando de Patrulla, que acudieron al lugar tras un llamado al sistema de emergencias 911. Por motivos que son materia de investigación, colisionaron una motocicleta Guerrero Trip y otro rodado cuyos datos no fueron precisados en el informe policial.

Choque de motos en Pergamino Uno de los vehículos involucrados era una motocicleta Guerrero Trip, conducida por Guillermo Nahuel Martínez, de 29 años, domiciliado en Pergamino. El otro rodado era guiado por Pablo Nicolás Bonnano, de 30 años, también residente en la ciudad.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, una de las motocicletas ya no se encontraba en el sitio del siniestro, de acuerdo con la información incorporada al procedimiento. Las circunstancias en las que se produjo la colisión todavía deben establecerse mediante las actuaciones correspondientes.

La violencia del impacto provocó lesiones de consideración en ambos motociclistas, que necesitaron asistencia médica inmediata.

Graves fracturas en ambas piernas Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a los involucrados y dispuso su traslado al centro de salud local. Según el informe policial, ambos presentaban fracturas de tibia y peroné, lesiones que requieren atención médica especializada y cuyo alcance deberá precisarse con los informes clínicos.

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Además, trascendieron versiones sobre una posible lesión severa en uno de los ojos de uno de los motociclistas. Esa información no fue confirmada oficialmente en el parte policial, que consignó las fracturas en las extremidades inferiores como las principales lesiones constatadas durante el procedimiento.

Pese a la gravedad de los traumatismos, la información inicial indicó que ninguno de los dos se encontraba en riesgo de vida. La evolución de los pacientes y los resultados de las evaluaciones médicas permitirán establecer con mayor precisión la entidad de las lesiones sufridas.

Investigación del choque de motos Tras el siniestro vial, se iniciaron las actuaciones judiciales para determinar cómo ocurrió la colisión y establecer las circunstancias que derivaron en las lesiones de ambos conductores.

En la investigación interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5, que dispuso una serie de medidas para documentar el hecho y reunir elementos de prueba. Entre las diligencias previstas figuran el secuestro de uno de los rodados, la intervención de Policía Científica, la extracción de muestras de sangre, la incorporación de informes médicos y la realización de una pericia técnica mecánica.