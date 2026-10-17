Trasladaron en código rojo, con cordón sanitario, a un hombre que cayó de lo alto de una escalera

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Policiales

Un paciente sufrió severos traumatismos al caer mientras realizaba trabajos de plomería en una vivienda de Lagos y Luzuriaga. Fue trasladado de urgencia por Same al Hospital San José.

Un hombre sufrió severos traumatismos este viernes por la tarde al caer desde lo alto de una escalera mientras realizaba reparaciones de plomería en una vivienda de Pergamino. El accidente ocurrió en la esquina de Lagos y Luzuriaga y motivó un operativo de emergencia con una ambulancia del SAME y efectivos policiales para garantizar un traslado en código rojo al Hospital San José.

Operativo de emergencia El episodio se registró minutos antes de las 16:00, cuando se activó la asistencia sanitaria para atender al paciente, que había sufrido una caída desde una escalera mientras desarrollaba tareas de reparación en una casa particular.

Ante la gravedad del cuadro, acudió una ambulancia del SAME y se desplegaron efectivos de la Brigada Motorizada de la Policía Local y del Comando de Patrulla. Los uniformados organizaron un cordón sanitario para facilitar el desplazamiento del vehículo de emergencias y reducir las demoras durante el recorrido hacia el centro asistencial.

Traslado en código rojo Desde el servicio de emergencias coordinaron con la guardia del Hospital San José el ingreso prioritario del paciente. La modalidad de traslado en código rojo se implementó para agilizar la llegada al establecimiento sanitario y permitir que recibiera atención inmediata de acuerdo con la evaluación de su estado clínico.

La ambulancia avanzó con custodia policial, utilizando balizas y sirenas para abrirse paso por las calles de la ciudad. El recorrido comenzó en la intersección de Lagos y Luzuriaga, continuó hasta la avenida Alsina y siguió por esa arteria hasta Colón.

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Desde allí, el vehículo sanitario prosiguió por esa calle, que luego de cruzar el arroyo pasa a denominarse Intendente Ernesto Illia, hasta llegar a Liniers. Finalmente, ingresó al sector de guardia del Hospital San José por la calle Monteagudo.

Atención en el hospital Una vez en el centro asistencial, el paciente ingresó con severos traumatismos y recibió asistencia en el quirófano de emergencias, de acuerdo con la información sobre el operativo sanitario.

La coordinación entre el SAME, el personal policial y la guardia hospitalaria permitió concretar el traslado prioritario desde el lugar del accidente hasta el establecimiento de salud.