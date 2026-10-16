Aprehendieron en Pergamino a un sujeto acusado de abusar sexualmente de una empleada y robar indumentaria en Salto
Un operativo policial coordinado entre Salto y Pergamino permitió aprehender al sospechoso en la vía pública. Le secuestraron las prendas que habría sustraído del comercio.
Un sujeto de 24 años fue aprehendido este viernes en Pergamino, acusado de abusar sexualmente de la empleada de un local comercial y robar indumentaria en la ciudad de Salto. La Policía coordinó un procedimiento entre ambas localidades y logró localizarlo en la intersección de las calles Silva e Irlanda, donde efectivos de la brigada motorizada de la Policía Local concretaron la aprehensión y recuperaron las prendas sustraídas.
El procedimiento se inició durante el mediodía, cuando efectivos policiales de Salto se comunicaron con sus pares de Pergamino para alertarlos sobre un grave episodio delictivo ocurrido en un comercio de esa ciudad. De acuerdo con la información transmitida, el sospechoso habría cometido un robo y abusado sexualmente de la empleada del establecimiento.
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Operativo policial regional
A partir de la comunicación, el personal policial de Salto aportó las características físicas y la vestimenta del sospechoso, con el objetivo de facilitar su identificación y localización en Pergamino.
Con esos datos, los efectivos de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL), pertenecientes a la brigada motorizada, desplegaron tareas de búsqueda e identificación en la vía pública. Durante el operativo, los uniformados observaron en la zona de Silva e Irlanda a un individuo cuyas prendas coincidían con las características informadas por la Policía de Salto.
Tras identificarlo como Miguel Ángel Monzón, de 24 años, los agentes procedieron a su aprehensión. En el mismo lugar secuestraron la totalidad de las prendas de vestir que, según la información policial, habían sido sustraídas del comercio.
Investigación por abuso sexual
La causa fue caratulada como abuso sexual con acceso carnal y robo, dos figuras penales que deberán ser investigadas a partir de las actuaciones judiciales correspondientes. La intervención quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) del Departamento Judicial Mercedes, jurisdicción a la que pertenece la ciudad de Salto.
El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con intervención de las dependencias policiales de ambas localidades. Una vez concretada la aprehensión y el secuestro de la indumentaria, el personal de la Comisaría Tercera de Pergamino quedó a cargo de las actuaciones administrativas y judiciales derivadas del operativo.
La investigación deberá establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho denunciado en Salto y determinar la responsabilidad penal del aprehendido. Hasta tanto se avance con las medidas judiciales correspondientes, rige el principio de inocencia.