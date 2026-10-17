Se fue sin pagar un whisky en un bar céntrico de Pergamino y la Policía lo aprehendió

> Se fue sin pagar un whisky en un bar céntrico de Pergamino y la Policía lo aprehendió

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Un sujeto de 33 años fue aprehendido tras consumir un vaso de whisky en el local gastronómico La Madrileña, en avenida de Mayo e Italia, y retirarse sin pagar. Interviene la Fiscalía 5.

Un sujeto de 33 años fue aprehendido en Pergamino luego de consumir un vaso de whisky en el local gastronómico La Madrileña, ubicado en la intersección de avenida de Mayo e Italia, y retirarse sin abonar la consumición. La Policía intervino tras un llamado al 911 y la Fiscalía 5 inició actuaciones por el delito de estafa.

El llamado al 911 El procedimiento se registró durante la madrugada del viernes 16 de octubre, cuando personal del Comando de Patrulla acudió al establecimiento gastronómico tras recibir un aviso a través del sistema de emergencias 911.

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con una empleada del comercio, quien les informó que un cliente había consumido una bebida alcohólica y se había retirado sin pagar la cuenta.

La trabajadora les indicó a los uniformados hacia dónde se había alejado el sospechoso y solicitó su intervención para localizarlo. A partir de esa información, los agentes realizaron un procedimiento en las inmediaciones y lograron interceptarlo.

La aprehensión policial El procedimiento culminó con la aprehensión de Franco Alan Luna, de 33 años, quien quedó a disposición de la Justicia. La intervención policial dio lugar a la formación de actuaciones penales bajo la carátula de estafa, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5.

De acuerdo con las actuaciones, la empleada del establecimiento aportó su testimonio sobre lo ocurrido. En el expediente también quedó consignada la existencia de cámaras de seguridad que podrían aportar elementos para reconstruir la secuencia.

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La documentación policial señala que la damnificada no formalizó una denuncia, aunque se recibió una declaración testimonial y se incorporaron las actuaciones correspondientes al procedimiento. La causa continuó su curso en el ámbito judicial.

La indagatoria judicial La investigación quedó a cargo del fiscal subrogante de la Fiscalía Nº 5, Francisco Furnari, quien dispuso las diligencias de rigor y que el aprehendido permaneciera alojado hasta la mañana del viernes para comparecer ante la sede judicial.

Luna fue trasladado a la Fiscalía, donde se llevó adelante la audiencia de declaración indagatoria, acompañado por los abogados de la Defensoría Oficial Lucas Walter y Florencia Zandrino.

La causa quedó encuadrada como una investigación por presunta estafa. La calificación legal deberá analizarse en función de las circunstancias del episodio y de los elementos incorporados al expediente judicial.