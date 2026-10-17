Murió el plomero que cayó de una escalera mientras reparaba el techo de una casa en el Centro

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Policiales

Un hombre de 67 años, falleció este sábado tras sufrir un grave traumatismo de cráneo al caer mientras trabajaba en una vivienda de Lagos y Luzuriaga.

El plomero Raúl Ricardo Pereyra, de 67 años, falleció este sábado por la mañana luego de sufrir una grave caída mientras realizaba trabajos de reparación en el techo de una vivienda del Centro. El accidente ocurrió el viernes por la tarde en la zona de Lagos y Luzuriaga y motivó un traslado de urgencia al Hospital San José.

Grave caída El episodio se produjo durante la tarde del viernes 16 de octubre, cuando Pereyra realizaba tareas de plomería en una casa ubicada en la zona de Lagos y Luzuriaga. De acuerdo con la información suministrada sobre el hecho, el trabajador se encontraba realizando tareas cuando cayó desde lo alto de una escalera y sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

La emergencia sanitaria se activó para asistir al plomero, quien presentaba un traumatismo encefalocraneano (TEC) con pérdida de sangre. La gravedad de las lesiones motivó la intervención de una ambulancia del SAME y el despliegue de efectivos policiales para facilitar su traslado al centro asistencial.

Traslado de urgencia Ante la complejidad del cuadro, el personal del SAME trasladó a Pereyra al Hospital Interzonal General de Agudos San José de Pergamino mediante un operativo en código rojo, con un cordón sanitario coordinado junto a efectivos de la Brigada Motorizada de la Policía Local y del Comando de Patrulla.

El procedimiento permitió agilizar el recorrido desde el lugar del accidente hasta el establecimiento sanitario. La ambulancia avanzó con acompañamiento policial, utilizando balizas y sirenas para reducir las demoras durante el desplazamiento por las calles de la ciudad.

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El trayecto incluyó las avenidas y calles previstas para garantizar el ingreso prioritario a la guardia hospitalaria, donde el paciente fue recibido por los profesionales médicos.

Traumatismo letal Según el parte de intervención sanitaria, Pereyra ingresó al Hospital San José con un traumatismo encefalocraneano y, debido a la complejidad de las lesiones, fue derivado a la Unidad de Terapia Intensiva para recibir atención especializada.

Pese a la asistencia médica, el plomero falleció durante la mañana de este sábado. La noticia de su deceso se conoció al día siguiente del accidente que sufrió mientras desarrollaba sus tareas.