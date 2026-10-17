Asesinaron de un disparo a un sujeto en el barrio Acevedo y sospechan que el autor sería menor

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Policiales

Un sujeto fue asesinado de un disparo este sábado al mediodía en Avellaneda y Saucedo, en el barrio Acevedo. Investigan un posible ajuste de cuentas.

Un sujeto fue asesinado de un disparo este sábado al mediodía en el barrio Acevedo de Pergamino, en un episodio ocurrido en la zona de avenida Avellaneda y Saucedo. El hecho motivó un amplio despliegue policial y la intervención de una ambulancia del SAME, cuyo médico constató el fallecimiento.

El homicidio se registró alrededor de las 13:00, cuando se reportó una persona herida de arma de fuego en la vía pública. A partir del aviso, efectivos policiales y personal sanitario se dirigieron al lugar para intervenir en la emergencia.

Al arribar, los profesionales de la salud constataron que la víctima había fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas. La presencia de los uniformados dio inicio a las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el crimen e identificar al responsable del disparo mortal.

Homicidio en el barrio Acevedo De acuerdo con las primeras informaciones que trascendieron sobre el caso, los investigadores no descartan que el asesinato esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas entre personas vinculadas al ambiente delictivo. Esta hipótesis deberá ser corroborada mediante las diligencias judiciales y las pruebas que se incorporen a la investigación.

El episodio generó un importante movimiento de móviles policiales en inmediaciones de Avellaneda y Saucedo, donde los efectivos trabajaron para preservar el lugar del hecho y avanzar con las primeras actuaciones.

Sospechan de un menor Uno de los datos que trascendieron durante las primeras horas de la investigación es que el presunto autor del disparo mortal sería menor de edad. Esta circunstancia determinaría la intervención de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, competente para investigar delitos presuntamente cometidos por personas menores de 18 años.

La posible participación de un menor deberá establecerse a partir de las actuaciones judiciales. Por el momento, la información inicial no permite dar por confirmadas las circunstancias previas al ataque ni la identidad del presunto autor.

Investigación del crimen Los investigadores deberán reconstruir la secuencia del homicidio, establecer qué ocurrió antes del disparo y determinar si existía algún conflicto previo entre la víctima y el presunto agresor.

La investigación también deberá precisar las características del arma utilizada y reunir elementos que permitan esclarecer el episodio ocurrido en el barrio Acevedo.

Hasta el momento, los datos difundidos corresponden a las primeras instancias de la investigación y las hipótesis sobre el móvil del crimen permanecen sujetas a verificación judicial.