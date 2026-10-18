Encontraron el arma homicida ¿Quién es el menor que le disparó a Leo Pena?

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Policiales

El menor acusado de disparar venía con un frondoso historial de delitos contra la propiedad e intimidaciones con armas de fuego en disputas del mundo del hampa.

"El pibe hace rato que andaba haciéndose el poronga y era obvio que se iba a mandar alguna cagada", expresó una fuente que prefiere mantener su nombre en reserva.

Los que participaron de los innumerables operativos policiales de las distintas brigadas y escuadrones que en los últimos meses lo aprehendieron en diferentes situaciones delictivas ya lo conocen por su nombre de pila.

Desde el primer momento del crimen ocurrido en el mediodía de este sábado en Avellaneda y Saucedo que entre los distintos policías que arribaron que lo reiteraron y la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil movilizó a la DDI Pergamino para que allanara los domicilios habituales de los que aparecían como sospechosos.

El amplio despliegue policial y judicial dio sus frutos porque los sospechosos se sintieron asediados y se entregaron a las pocas horas.

El historial del menor El principal sospechoso acusado de descender de la moto empuñando un arma de fuego y disparar contra Leo Pena frente a su casa de Avellaneda y Saucedo tiene antecedentes de aprehensiones por robos de motos y delitos contra la propiedad.

La Policía lo conoce por las innumerables intervenciones en que lo aprehendieron y quedó involucrado en situaciones de conflictos con la ley penal.

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Tal como sucede con los menores la permanencia en centros de contenciones juveniles son muy efímeras y cada vez que recuperaba su libertad cometía nuevos crímenes.

Además, los uniformados tomaron conocimientos de situaciones en los que resolvía disputas con otros hampones a través de intimidaciones con disparos de armas de fuego.

Y todo ese combo violento no podía terminar de la mejor manera y este sábado llegó el día en que cometió el peor crimen al disparar hacia una persona para quitarle la vida.

Encontraron el arma En la vivienda de uno de los dos sospechosos secuestraron el arma utilizada para disparar contra Leo Pena frente a su casa en el mediodía de este sábado.