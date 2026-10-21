Brutal asalto a una jubilada: detuvieron al jardinero y a una mujer, pero buscan a Jonatan González

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Policiales

El prófugo es tío del jardinero, señalado como entregador. La víctima, de 74 años, sufrió una feroz golpiza, perdió un diente y fue liberada por un vecino que escuchó sus pedidos de auxilio.

El brutal asalto a una jubilada de 74 años en una vivienda de Italia al 1200, entre Castelli y Tres de Febrero, quedó esclarecido en sus principales aspectos tras una investigación de la Fiscalía 2 y la DDI Pergamino. Dos sospechosos fueron detenidos este martes, mientras que Jonatan González, señalado como autor material del ataque, permanece prófugo y tiene un pedido de captura vigente por un enfrentamiento armado con la Policía Rural ocurrido en mayo.

La investigación, encabezada por el fiscal Germán Guidi junto al ayudante fiscal Darío Cid y el funcionario judicial Federico Giosa, permitió reconstruir la secuencia delictiva y establecer los presuntos roles de los tres involucrados. El análisis de las cámaras de seguridad, los testimonios y las tareas de los detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) fueron determinantes para avanzar sobre los sospechosos.

Uno de los aspectos más graves del episodio fue la violencia ejercida contra la víctima. El asaltante la golpeó brutalmente en la cabeza y la boca, hasta provocarle la pérdida de un incisivo y la movilidad de otra pieza dental. Después de reducirla y maniatarla con precintos, escapó con elementos de valor y el automóvil de la mujer, que posteriormente abandonó en otro sector de la ciudad.

Brutal golpiza a la jubilada De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, González habría ingresado a la propiedad después de trepar la reja del frente, saltar al jardín delantero y acceder a la vivienda por una puerta de entrada. Una vez en el interior, sorprendió a la propietaria y la sometió mediante amenazas y agresiones físicas.

El ataque incluyó golpes de puño en el rostro y la cabeza. La violencia fue tal que la mujer perdió un incisivo y sufrió el aflojamiento de otra pieza dental, además de las lesiones en la boca y la cabeza. Las consecuencias de la agresión evidencian la ferocidad con la que habría actuado el asaltante para someter a una víctima de 74 años dentro de su propia casa.

Tras golpearla, el delincuente la inmovilizó con precintos y le exigió que le entregara dinero y objetos de valor. Según la hipótesis investigativa, insistía particularmente en obtener divisas extranjeras que suponía que la jubilada guardaba en la vivienda.

Mientras la mujer permanecía atada e imposibilitada de pedir ayuda por sus propios medios, el asaltante revisó distintos ambientes en busca de pertenencias. Finalmente, se apoderó de elementos de valor y escapó en el automóvil de la víctima.

La jubilada logró recuperar su libertad gracias a la intervención de un vecino que circunstancialmente pasaba por el lugar. El hombre escuchó sus pedidos de auxilio y acudió para asistirla, encontrándola en una situación que requería ayuda inmediata. Su intervención permitió que la mujer fuera liberada de las ataduras.

El episodio no solamente dejó consecuencias materiales, sino también lesiones físicas de consideración. La pérdida de una pieza dental y el daño ocasionado en otra se suman a las heridas en la cabeza y la boca provocadas durante la agresión, aspectos que serán relevantes para establecer el alcance de las lesiones en el expediente judicial.

El jardinero como entregador La investigación permitió establecer que el jardinero que realizaba trabajos en la vivienda habría cumplido un papel clave en la planificación del asalto. Según la hipótesis de la Fiscalía, fue quien proporcionó información sobre la casa, los movimientos de la propietaria y otros detalles que habrían facilitado el ingreso del delincuente.

El vínculo laboral con la jubilada le habría permitido conocer características de la propiedad y aspectos de su rutina. Esos datos, de acuerdo con la reconstrucción del caso, habrían sido transmitidos a su tío, Jonatan González, señalado como el encargado de ingresar a la vivienda y ejecutar el ataque.

La mujer detenida habría intervenido en la logística de la maniobra. Los investigadores sostienen que trasladó a González hasta las inmediaciones del domicilio donde se produjo el asalto y que posteriormente fue a buscarlo al lugar donde dejó abandonado el vehículo sustraído.

El automóvil fue encontrado en inmediaciones de Córdoba y El Socorro, cerca del barrio La Latita. Ese punto resultó relevante para reconstruir los movimientos posteriores al robo y establecer la presunta intervención de quienes habrían colaborado con el autor material.

De esta manera, la pesquisa permitió diferenciar las funciones que habría tenido cada uno de los sospechosos: el jardinero como presunto entregador, la mujer en los traslados y González como señalado autor material del violento asalto.

Allanamientos y detenciones Con los elementos reunidos, el fiscal Guidi y los detectives de la DDI Pergamino coordinaron una serie de allanamientos en domicilios vinculados con los sospechosos. Los procedimientos realizados este martes permitieron detener al jardinero y a la mujer señalada por su presunta colaboración logística.

Sin embargo, González no fue localizado y logró evadir los operativos. Su búsqueda continúa, mientras la Fiscalía avanza con las actuaciones destinadas a consolidar la prueba y establecer las responsabilidades individuales de los involucrados.

La situación del prófugo presenta un antecedente judicial relevante: desde mayo tiene un pedido de captura relacionado con un enfrentamiento armado con efectivos del Comando de Prevención Rural (CPR), ocurrido frente a la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Pergamino, sobre la ruta provincial 32.

El tiroteo en la ruta 32 Jonatan González es el sujeto que, de acuerdo con los antecedentes de la causa, se enfrentó a tiros con efectivos de la Policía Rural en mayo, en inmediaciones del predio de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA. Después del intercambio de disparos, habría escapado en un patrullero, lo que dio lugar a una investigación penal por tentativa de homicidio y a la orden de captura que continúa vigente.

Ese antecedente corresponde al tío del jardinero y no al trabajador detenido este martes por su presunta participación como entregador en el asalto a la jubilada. La distinción resulta central para comprender la situación judicial de cada uno de los sospechosos.

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Ahora, González vuelve a quedar en el centro de una investigación penal, esta vez por el violento robo cometido en la vivienda de Italia al 1200. La Fiscalía procura localizarlo y avanzar con las medidas que permitan esclarecer por completo el episodio.

Indagatorias y causa penal Este miércoles por la mañana, el fiscal Germán Guidi prevé tomar declaración indagatoria a los dos detenidos en dependencias del Ministerio Público Fiscal. Durante las audiencias, ambos serán informados de los hechos que se les atribuyen y podrán ejercer su derecho de defensa.

La calificación legal inicial del asalto contempla el robo agravado por el empleo de arma y la privación ilegal de la libertad, además de lesiones graves, de acuerdo con la evaluación preliminar que deberá precisarse durante la instrucción. La calificación definitiva dependerá de los elementos incorporados a la causa y de las decisiones que adopte la Fiscalía.

En paralelo, la situación de González mantiene abierta la búsqueda del principal sospechoso, quien ya era requerido por la Justicia por el enfrentamiento armado de mayo. Su localización será determinante para que pueda responder por los hechos que se le atribuyen.