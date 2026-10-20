Un ladrón irrumpió en la casa de una adulta mayor para maniatarle, revisarle las instalaciones y escapar en el auto

> Un ladrón irrumpió en la casa de una adulta mayor para maniatarle, revisarle las instalaciones y escapar en el auto

Policiales

En la mañana de este martes en Italia entre Castelli y Tres de Febrero un sujeto ingresó a la propiedad de una mujer de 74 años, redujo a la moradora, revisó las instalaciones, se apoderó de elementos de valor y escapó a bordo del automóvil que luego abandonó en Córdoba y El Socorro.

Un delincuente asaltó a una mujer de 74 años este martes por la mañana en una vivienda de la zona céntrica de Pergamino. Tras ingresar a la propiedad de Italia al 1200, redujo y maniató a la víctima, revisó las dependencias en busca de objetos de valor y escapó en el automóvil de la damnificada, que fue encontrado abandonado poco después en inmediaciones de Córdoba y El Socorro.

El episodio se registró alrededor de las 7:30, cuando la mujer se encontraba sola en su casa. El asaltante habría ingresado luego de saltar una reja del frente y atravesar un pequeño jardín hasta llegar a la puerta principal de la propiedad.

Una vez dentro, el sujeto intimidó verbalmente a la moradora y la redujo para impedir que pudiera resistirse o pedir ayuda. Después de maniatarla, comenzó a revisar los distintos ambientes de la vivienda con la intención de encontrar dinero y otros bienes de valor.

El ladrón saltó una reja delantera e irrumpió en la puerta de acceso para sorprender a la moradora en la mañana de este martes en Italia al 1200. — LA OPINION Asalto en zona céntrica Durante el robo, el delincuente le exigió a la víctima que le entregara dólares, bajo la presunción de que podía guardar dinero en moneda extranjera en la propiedad. Sin embargo, hasta el momento no quedó acreditado que se haya apoderado de divisas, aunque sí habría sustraído elementos de valor que encontró durante la recorrida por las instalaciones.

El asaltante permaneció varios minutos dentro de la vivienda mientras inspeccionaba las dependencias y buscaba pertenencias que pudiera llevarse. Una vez que consideró que no había más objetos para sustraer, decidió escapar y utilizó el automóvil de la propia víctima para alejarse del lugar.

La mujer quedó como damnificada de un violento episodio de inseguridad que se produjo a primera hora de la mañana, en un sector de la ciudad con circulación habitual de vecinos y vehículos.

El ladrón saltó una reja delantera e irrumpió en la puerta de acceso para sorprender a la moradora en la mañana de este martes en Italia al 1200. — LA OPINION Auto abandonado en Córdoba A los pocos minutos del asalto, el automóvil fue localizado abandonado en inmediaciones de Córdoba y El Socorro. El hallazgo permitió orientar las primeras actuaciones policiales y desplegar tareas para establecer las circunstancias de la fuga e identificar al responsable.

Tras conocerse el hecho, efectivos policiales desplegaron móviles para intervenir en la zona y comenzar con las diligencias correspondientes. Los especialistas realizaron las pericias en la vivienda asaltada, con el objetivo de buscar rastros y elementos que puedan contribuir al esclarecimiento del caso.

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La investigación procura reconstruir los movimientos del delincuente desde el ingreso a la propiedad hasta el abandono del vehículo, además de determinar con precisión qué pertenencias fueron sustraídas y si existen registros o indicios que permitan establecer la identidad del autor.

El ladrón saltó una reja delantera e irrumpió en la puerta de acceso para sorprender a la moradora en la mañana de este martes en Italia al 1200. — LA OPINION Investigación de la Fiscalía 2 La causa quedó bajo la intervención del fiscal Germán Guidi, titular de la Fiscalía Nº 2, quien instruyó al ayudante fiscal Darío Cid y al funcionario Federico Giosa para que se entrevistaran con la damnificada en la vivienda y coordinaran las actuaciones con el personal policial.

Los funcionarios judiciales comenzaron a reunir información sobre la secuencia del asalto y las circunstancias en las que el delincuente logró ingresar, reducir a la propietaria y escapar con el automóvil.

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Entre las medidas iniciales se encuentran las pericias practicadas en el inmueble y las diligencias destinadas a establecer el recorrido realizado por el vehículo sustraído antes de ser hallado abandonado.

La investigación continúa para identificar al responsable y determinar la totalidad de los elementos robados. Por el momento, las circunstancias del ingreso, la exigencia de dinero en moneda extranjera y el abandono del automóvil forman parte de las principales líneas de reconstrucción del episodio.