Allanamiento en Mariano Benítez: secuestran escopetas y detienen a un hombre por amenazas

A raíz de una orden dictada por la UFIyJ N° 4 en la causa caratulada Mondino s/ Amenazas, personal policial concretó un allanamiento en la localidad de Mariano Benítez. Durante el procedimiento fue aprehendido LAM (39) y se procedió al secuestro de tres escopetas calibre 12 (una marca Legend, una Bersa y una de doble caño) junto con un correaje y abundante cartuchería del mismo calibre.