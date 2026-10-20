Liberaron a Walter Martínez, exdirector de la Región Sanitaria IV, mientras sigue la causa por presuntos abusos sexuales
El juez de Garantías Julio Caturla concedió la libertad a Walter “Catata” Martínez, imputado por presuntos abusos sexuales contra una empleada del Hospital de Colón. Deberá cumplir restricciones y reglas de conducta mientras avanza la investigación judicial.
El juez de Garantías N° 2, Julio Caturla, dispuso la libertad de Walter “Catata” Martínez, exdirector de la Región Sanitaria IV, en el marco de la causa judicial que investiga una denuncia por presuntos abusos sexuales contra una empleada del Hospital de Colón. El imputado continuará sometido al proceso en libertad, bajo una serie de condiciones destinadas a garantizar el normal desarrollo de la investigación y la protección de la denunciante.
La resolución se conoció luego de que la defensa de Martínez, encabezada por el abogado Germán Brescovich, solicitara una audiencia para discutir la procedencia de la prisión preventiva que había requerido la Fiscalía. El planteo se realizó la semana pasada, en los términos del artículo 168 bis del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.
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La defensa sostuvo que no existían riesgos procesales concretos que justificaran mantener al imputado privado de su libertad mientras continúa la causa. Tras analizar el planteo, el magistrado hizo lugar a la solicitud y ordenó la inmediata liberación, aunque sujeta al cumplimiento de distintas obligaciones y restricciones judiciales.
Libertad con restricciones judiciales
La decisión de Caturla establece que Martínez deberá presentarse personalmente entre los días 1 y 10 de cada mes ante el Juzgado de Garantías o el órgano judicial que corresponda. En esas comparecencias tendrá que informar sobre su domicilio y situación laboral, además de cumplir con cualquier otro requerimiento que disponga la autoridad judicial.
La resolución también establece que deberá comparecer ante la Fiscalía o el juzgado cada vez que sea convocado. Esta obligación busca asegurar que permanezca a disposición de los organismos encargados de llevar adelante el proceso y que responda a las citaciones que se produzcan durante la investigación.
Otra de las condiciones impuestas consiste en fijar un domicilio y no ausentarse de él por períodos superiores a 24 horas sin contar previamente con una autorización judicial expresa y por escrito. La medida forma parte de las reglas de conducta que deberá respetar para conservar el beneficio de la libertad concedida.
Prohibición de contacto con víctima
Entre las restricciones dispuestas por el magistrado se encuentra la prohibición de acercamiento a la denunciante, con un perímetro de exclusión de 100 metros. La medida apunta a preservar la integridad de la víctima durante la tramitación de la causa y deberá ser respetada mientras permanezca vigente.
Además, Martínez tiene expresamente prohibido mantener cualquier tipo de contacto o comunicación con la denunciante, ya sea de manera personal, telefónica o por medios electrónicos. La restricción comprende las distintas vías de comunicación y se suma a las restantes condiciones fijadas por el juez.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas podría derivar en la revocación de la libertad y en la adopción de nuevas medidas judiciales. Asimismo, el imputado deberá abstenerse de cometer nuevos delitos mientras continúe sometido al proceso.
Una investigación que continúa
La libertad otorgada a Martínez no significa el cierre de la causa ni constituye una decisión sobre su responsabilidad penal. Se trata de una resolución vinculada con su situación procesal, mediante la cual el juez consideró procedente que continúe afrontando la investigación fuera de prisión, sujeto a las condiciones establecidas.
La causa se inició a partir de una denuncia por presuntos abusos sexuales presentada por una empleada del Hospital de Colón. Los hechos denunciados estarían vinculados con el período en el que Martínez se desempeñaba como director de Salud de la Municipalidad de esa localidad bonaerense.
El acusado también ocupó la dirección de la Región Sanitaria IV, organismo que tiene jurisdicción sobre Pergamino y otros distritos de la zona. Su trayectoria en el ámbito de la gestión sanitaria quedó en el centro de la atención pública a partir de la denuncia y de las actuaciones judiciales posteriores.
Mientras avanza la investigación, la Fiscalía deberá continuar con las medidas probatorias destinadas a esclarecer las circunstancias de los hechos denunciados. Martínez, por su parte, permanecerá en libertad mientras cumpla las restricciones establecidas, sin que ello implique una definición anticipada sobre el resultado del expediente.