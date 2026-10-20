Aprehendido tras provocar daños a un patrullero en operativo de tránsito

En horas de la mañana (07:30 hs), en Luzuriaga y Echeverría, efectivos policiales procedieron a la aprehensión de ADG (29), quien durante un operativo de control de tránsito propinó patadas a la puerta trasera de un patrullero Renault Oroch. El personal policial resultó ileso. Interviene la UFIyJ N° 6 bajo la carátula de Daño.