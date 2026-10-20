Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Policiales

Aprehendido tras provocar daños a un patrullero en operativo de tránsito

Un joven de 29 años propinó patadas a la puerta trasera de un patrullero Renault Oroch.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
19 de octubre de 2026 a las 10:38 p. m.
Aprehendido tras provocar daños a un patrullero en operativo de tránsito
El sujeto dañó la puerta de un móvil de la fuerza de seguridad.Foto: LA OPINION

En horas de la mañana (07:30 hs), en Luzuriaga y Echeverría, efectivos policiales procedieron a la aprehensión de ADG (29), quien durante un operativo de control de tránsito propinó patadas a la puerta trasera de un patrullero Renault Oroch. El personal policial resultó ileso. Interviene la UFIyJ N° 6 bajo la carátula de Daño.

WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...