Policiales
Aprehendido tras provocar daños a un patrullero en operativo de tránsito
Un joven de 29 años propinó patadas a la puerta trasera de un patrullero Renault Oroch.
19 de octubre de 2026 a las 10:38 p. m.
En horas de la mañana (07:30 hs), en Luzuriaga y Echeverría, efectivos policiales procedieron a la aprehensión de ADG (29), quien durante un operativo de control de tránsito propinó patadas a la puerta trasera de un patrullero Renault Oroch. El personal policial resultó ileso. Interviene la UFIyJ N° 6 bajo la carátula de Daño.