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Operativo en la vía pública: secuestran cocaína y aprehenden a un sujeto por resistencia

A un sujeto de 32 años le secuestraron cinco envoltorios de nylon con 1,78 gramos de clorhidrato de cocaína.

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19 de octubre de 2026 a las 10:33 p. m.
Operativo en la vía pública: secuestran cocaína y aprehenden a un sujeto por resistencia
Los integrantes de la brigada motorizada de la Policía Local aprehendieron al sospechoso que ocultaba dosis de cocaína.Foto: LA OPINION

Alrededor de las 12:00, en la esquina de Paso y Paraguay, los efectivos de la brigada motorizada de la Policía Local (UPPL) interceptó a FEB (32). Durante la requisa personal se le secuestraron cinco envoltorios de nylon con 1,78 gramos de clorhidrato de cocaína. Al momento de la identificación, el sujeto intentó agredir a golpes de puño a los efectivos sin lograr lesionarlos. Quedó aprehendido por Infracción a la Ley 23.737 y Atentado a la autoridad.

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