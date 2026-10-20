Operativo en la vía pública: secuestran cocaína y aprehenden a un sujeto por resistencia

Alrededor de las 12:00, en la esquina de Paso y Paraguay, los efectivos de la brigada motorizada de la Policía Local (UPPL) interceptó a FEB (32). Durante la requisa personal se le secuestraron cinco envoltorios de nylon con 1,78 gramos de clorhidrato de cocaína. Al momento de la identificación, el sujeto intentó agredir a golpes de puño a los efectivos sin lograr lesionarlos. Quedó aprehendido por Infracción a la Ley 23.737 y Atentado a la autoridad.