Caos y amenazas en la cantina del Parque Municipal: una mujer fue detenida

Alrededor de las 18:35, personal policial acudió a la cantina del Parque Municipal tras un llamado al 911. En el lugar, la concesionaria del comercio tenía reducida a NHC (43), quien momentos antes había amenazado con prender fuego el establecimiento y arremetió a patadas contra mesas y sillas. Al certificar sus datos por red policial, se constató que la mujer poseía un Pedido de Captura Activo a requerimiento del Juzgado de Familia N° 1 de Pergamino, por lo que fue aprehendida.