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Extorsionaron y estafaron a un joven con el cuento de la "falsa foto íntima"

La víctima realizó una transferencia bancaria de $444.104,62 antes de percatarse del engaño.

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19 de octubre de 2026 a las 10:45 p. m.
Extorsionaron y estafaron a un joven con el cuento de la "falsa foto íntima"
El joven creyó que estaba en contacto con una mujer y era una organización criminal de extorsionadores.Foto: LA OPINION

Un joven de 26 años denunció haber sido víctima de una estafa virtual. Tras entablar contacto con una mujer a través de redes sociales y compartir fotografías íntimas, recibió la llamada de un sujeto que afirmó ser personal policial y le exigió dinero para no involucrarlo legalmente. La víctima realizó una transferencia bancaria de $444.104,62 antes de percatarse del engaño.

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