Extorsionaron y estafaron a un joven con el cuento de la "falsa foto íntima"

Un joven de 26 años denunció haber sido víctima de una estafa virtual. Tras entablar contacto con una mujer a través de redes sociales y compartir fotografías íntimas, recibió la llamada de un sujeto que afirmó ser personal policial y le exigió dinero para no involucrarlo legalmente. La víctima realizó una transferencia bancaria de $444.104,62 antes de percatarse del engaño.