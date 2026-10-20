Simuló una transferencia falsa en una fiambrería por $96.000 en mercadería

El encargado de la fiambrería "Verde Oliva" (Bv. Illia y Monroe) denunció haber sido engañado por una clienta que realizó compras en dos oportunidades durante la jornada. La mujer se llevó productos por un valor total de $96.000 y simuló realizar el pago mediante la aplicación del Banco Nación; sin embargo, la transferencia nunca se acreditó. La policía realiza tareas de investigación para dar con la sospechosa.