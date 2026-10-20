La Policía Federal rescató en Campana a una adolescente uruguaya de 15 años buscada por Interpol

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La Policía Federal rescató en Campana a una adolescente uruguaya de 15 años desaparecida en Paysandú. Detuvieron a un sospechoso con pedido de captura internacional.

La Policía Federal Argentina (PFA) rescató en Campana a una adolescente uruguaya de 15 años que era buscada por Interpol tras desaparecer de su domicilio en Paysandú. El operativo permitió detener a un sujeto de 37 años con una Notificación Roja internacional y secuestrar dispositivos electrónicos y documentación de interés para una investigación por la presunta sustracción de una menor y posible trata de personas con fines de explotación sexual.

La intervención estuvo a cargo de efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), quienes desplegaron tareas de búsqueda, análisis de cámaras de seguridad y vigilancia para establecer el paradero de la adolescente y localizar al sospechoso en territorio bonaerense.

La búsqueda internacional de Interpol La Policía Federal rescató en Campana a una adolescente uruguaya de 15 años buscada por Interpol y detuvo a un sospechoso con pedido de captura internacional. — LA OPINION La investigación comenzó el 17 de octubre, cuando la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento INTERPOL solicitó la colaboración de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Campana, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación.

El requerimiento tenía como objetivo localizar a la adolescente, quien se había ausentado de su domicilio familiar en la ciudad de Paysandú, en la República Oriental del Uruguay. Ante la desaparición, las autoridades del país vecino habían emitido una Notificación Amarilla de Interpol y activado una Alerta AMBER para acelerar su búsqueda y contribuir a preservar su integridad.

Las primeras averiguaciones permitieron establecer que la menor podría encontrarse con un sujeto que había ingresado a Uruguay el 16 de octubre y regresado a la Argentina poco más de una hora después, a bordo de una camioneta. Esa secuencia de movimientos se convirtió en uno de los puntos centrales de la investigación.

El análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en el Puente Internacional General Artigas, que une las ciudades de Colón y Paysandú, aportó información relevante para reconstruir el recorrido realizado.

A partir de los registros, los investigadores advirtieron que la adolescente habría descendido del vehículo antes de llegar al puesto migratorio y continuado a pie por el puente internacional. Según las actuaciones, ese desplazamiento no habría quedado asentado formalmente como una salida de Uruguay, una circunstancia que orientó las tareas para determinar cómo había llegado a territorio argentino.

La Policía Federal rescató en Campana a una adolescente uruguaya de 15 años buscada por Interpol y detuvo a un sospechoso con pedido de captura internacional. — LA OPINION Alerta Sofía y tareas investigativas Con el intercambio de información entre las Oficinas Centrales Nacionales (OCN) de Buenos Aires y Montevideo, se activó la Alerta Sofía y se profundizaron las tareas para localizar a la adolescente. Los efectivos realizaron averiguaciones, analizaron información disponible en redes sociales y desplegaron tareas de vigilancia para identificar posibles domicilios vinculados con el sospechoso.

Como resultado de esas diligencias, los investigadores establecieron una posible ubicación en una vivienda de la calle Mancicidor, en el barrio Los Pioneros de Campana, provincia de Buenos Aires.

Durante las tareas de observación, los agentes detectaron en el inmueble una camioneta que habría sido utilizada por el sujeto durante sus desplazamientos entre ambos países. La presencia del vehículo constituyó un indicio relevante para avanzar con el procedimiento y verificar si la adolescente se encontraba en ese domicilio.

En paralelo, los investigadores tomaron conocimiento de que Interpol había emitido una Notificación Roja contra el sospechoso, a requerimiento de las autoridades judiciales uruguayas. La medida internacional estaba relacionada con una orden de detención librada el 17 de octubre por el Juzgado Letrado de Paysandú del 8.º Turno.

La causa investiga la presunta sustracción de una menor del poder de sus padres y un posible delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Esas imputaciones forman parte de las actuaciones judiciales y deberán ser esclarecidas en el marco del proceso correspondiente.

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La Policía Federal rescató en Campana a una adolescente uruguaya de 15 años buscada por Interpol y detuvo a un sospechoso con pedido de captura internacional. — LA OPINION Allanamiento y rescate en Campana Con intervención de la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Josefina Minata, y del Juzgado Federal N.º 1 de esa jurisdicción, a cargo del juez federal subrogante Hernán Sergio Viri, se dispuso un allanamiento de emergencia en el domicilio identificado.

La medida se tramitó a través de la Secretaría Criminal y Correccional N.º 2, a cargo de Lucas Edgardo Claret. El procedimiento permitió localizar y rescatar a la adolescente, además de concretar la detención del sujeto que registraba el requerimiento internacional de las autoridades uruguayas.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron una camioneta, dos computadoras portátiles, varios teléfonos celulares y documentación considerada de interés para el avance de la investigación. Los elementos quedaron incorporados a las actuaciones judiciales para su correspondiente análisis.

El operativo fue resultado de la coordinación entre las dependencias policiales argentinas y los organismos de Interpol de ambos países, cuyo intercambio de información permitió reconstruir los movimientos previos y orientar la búsqueda hacia la localidad bonaerense.

Asistencia a la adolescente rescatada Luego del procedimiento, la adolescente recibió asistencia de profesionales de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.

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Posteriormente, quedó bajo la guarda del Programa Local de Niñez y Adolescencia del municipio de Campana, desde donde se dispuso el acompañamiento correspondiente para resguardar sus derechos y atender su situación.

El detenido quedó a disposición de la Justicia junto con los elementos secuestrados. Las actuaciones se desarrollan en el marco de una investigación vinculada con la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

La causa busca determinar las circunstancias en las que se produjo el traslado de la adolescente, los movimientos realizados entre Uruguay y la Argentina y las eventuales responsabilidades penales del sospechoso. Por tratarse de una investigación en curso, la calificación de los hechos y la situación procesal del detenido deberán establecerse conforme avance el expediente.

Línea 145 para denunciar trata Ante la sospecha o el conocimiento de posibles situaciones de trata de personas, la ciudadanía puede comunicarse de manera gratuita y anónima con la Línea 145, habilitada en todo el territorio argentino durante las 24 horas, los 365 días del año.