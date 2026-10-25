Llega la Luna Llena en Tauro: qué trae y cómo nos afecta

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Esta Luna llena sucede el 26 de octubre a 3 grados de Tauro, el signo más sensual y terrenal del Zodíaco.

El lunes 26 de octubre tendremos una Luna Llena en Tauro, también conocida como la Luna del Cazador, y llega en un momento en el que las cosas ya están bastante revolucionadas. Esta lunación tiene algo especial.

No viene solamente a remover emociones, sino a hacernos preguntas bastante incómodas. ¿De verdad estás donde quieres estar? ¿Te sientes valorado por las personas que tienes cerca? ¿Estás aguantando situaciones solamente porque te da miedo cambiar? Porque Tauro puede ser muy paciente, pero también llega un momento en el que se cansa de esperar.

¿Por qué se llama Luna del Cazador? Se la llama Luna del cazador o "Hunte's moon", porque en el Hemisferio Norte es la Luna llena que sigue a la Luna llena de la cosecha. Con los campos ya cosechados, su luz intensa al anochecer permitía a los cazadores ver a los animales que se acercaban a comer lo que quedaba y juntar provisiones antes de la llegada del invierno.

¿Qué significa que la Luna Llena esté en Tauro? Tauro es un signo de Tierra, regido por Venus, que está muy relacionado con el dinero, el amor propio, los placeres, la estabilidad y todo aquello que nos hace sentir seguros. Por eso, cuando tenemos una Luna Llena en este signo, pueden cobrar especial importancia las relaciones que mantenemos, nuestra situación económica y la manera en la que valoramos nuestro tiempo.

Quizá descubras que estás trabajando demasiado para lo poco que recibes, que una relación ya no te aporta la tranquilidad que necesitas o que llevas meses posponiendo una decisión por miedo a perder cierta estabilidad. También puede ocurrir lo contrario: que recibas una buena noticia económica. Pero cuidado, porque Tauro también tiene fama de actuar con terquedad. Y esta Luna Llena podría enseñarnos que aferrarnos a algo solamente porque llevamos mucho tiempo ahí no siempre es la mejor decisión. A veces la verdadera seguridad empieza cuando nos atrevemos a soltar lo que ya no nos hace felices.

¿Qué hace tan particular a esta Luna Llena? Hace 6 meses, el 16 de mayo, tuvimos la Luna Nueva en Tauro, la primera en siete años sin Urano en este signo. Era momento de sembrar una nueva forma de valorarnos y de construir estabilidad desde adentro, sin depender tanto de lo externo. Ahora llega la culminación de ese proceso, con resultados y nueva información sobre cuánto cambió nuestra forma de sostenernos.

La Luna y el Sol están en cuadratura casi exacta a Plutón en Acuario, que el 15 de octubre retomó su camino directo. Se forma así una cuadratura en “T” entre tres signos fijos que son los más resistentes al cambio: Tauro quiere estabilidad a toda costa, Escorpio quiere ir a lo profundo y Plutón desde Acuario empuja a transformar las estructuras que ya no nos representan. Pueden aparecer luchas de poder y emociones intensas, sobre todo en temas sociales y de dinero pero a nivel personal se suman las de intimidad y pareja.

El 24 de octubre Venus, el regente de esta lunación, se unió al Sol dando comienzo a un nuevo ciclo venusino y un día después volvió a Libra en su camino retrógrado. Por eso, más que avanzar con decisiones nuevas en el amor y en lo económico, esta Luna nos invita a revisar: ¿qué vínculos, qué gastos y qué acuerdos siguen teniendo sentido? Además, pueden volver personas del pasado y temas que creíamos cerrados, justamente, para que re evaluemos cómo nos sentimos hoy con respecto a eso que se repite.

Además, desde el 24 de octubre Mercurio también está retrógrado en Escorpio y en tensión con Marte y Júpiter en Leo. Las palabras pueden salir con más intensidad de la que queremos y las conversaciones pendientes vuelven para cerrarse con más honestidad. Antes de reaccionar en caliente o firmar algo importante es mejor esperar unos días. El desafío es animarnos a soltar el control y confiar en que la verdadera seguridad nace del valor que nos damos.

¿Cuáles son los 4 signos más afectados? TAURO

El 16 de mayo fue tu Luna Nueva y ahora llega su culminación en tu signo. Celebrá lo que construiste en estos 6 meses: seguramente aprendiste a valorarte más y a sostenerte desde adentro. Con Plutón en tensión desde tu zona de carrera y reputación, puede haber cambios en lo profesional y la necesidad de redefinir tu lugar en el mundo. Venus, tu regente, retrógrado, y Mercurio, también retrógrado en tu zona de pareja, traen conversaciones pendientes con alguien importante. ¿Qué parte de vos está lista para mostrarse sin miedo?

ESCORPIO

Esta Luna Llena ilumina tu zona de pareja y vínculos, mientras el Sol brilla en tu signo. Se cierra un ciclo de 6 meses en tus relaciones y queda a la vista qué lugar ocupás en ellas: ¿das más de lo que recibís? Plutón, tu regente, retomó su marcha directa el 15 y está en tensión con la lunación desde tu zona de hogar y familia, por lo que pueden moverse temas de raíces, de hogar y de patrones heredados. Con Mercurio retrógrado en tu signo, pensá dos veces antes de decir algo que después no puedas deshacer.

LEO

Esta Luna Llena ilumina tu casa de la profesión, los logros y tu rol social y te muestra los frutos de lo que sembraste a mediados de mayo. Festejá lo logrado, que no fue poco. Con Marte y Júpiter en tu signo tenés energía de sobra para ir por más, pero Mercurio retrógrado en tu zona de hogar está en cuadratura con ellos y te pide calma. Tené en cuenta que algunos temas familiares pueden reclamar tu atención justo cuando estabas lista avanzar en lo laboral. Plutón, en tu zona de pareja, te invita a revisar el equilibrio de poder en tus relaciones. La pregunta que se roba tu sueño estos días es: ¿cómo encontrar espacio para brillar afuera sin descuidar tu refugio?

ACUARIO

Esta lunación puede sentirse con mucha intensidad para vos, con Plutón en tu signo y en tensión tanto al Sol como a la Luna. Además, cae en tu zona de hogar y familia, y te muestra el balance entre tu vida personal y tu carrera, activada por el Sol y Mercurio retrógrado. Pueden aparecer decisiones sobre tu casa, una mudanza, temas familiares que piden definición, al mismo tiempo que se revisan proyectos laborales. Tené en cuenta que una parte de tu identidad se está transformando a pasos agigantados, aunque ahora no lo estés pudiendo plasmar en la superficie.

¿Cómo afecta al resto de los signos? ARIES

Esta Luna Llena ilumina tu zona de dinero, recursos y valor propio, y cierra un ciclo de 6 meses en temas de estabilidad económica. Celebrá lo que pudiste sostener y revisá tus finanzas con calma, sobre todo lo que compartís con otros porque Mercurio está retrógrado en tu zona de deudas, herencias e intimidad te pide releer los acuerdos antes de firmar. Además, Venus retrógrado en tu zona de pareja trae de vuelta temas pendientes con alguien especial.

GÉMINIS

Esta lunación cae en tu zona de la intuición, los sueños y el inconsciente. Es momento de descansar, escuchar lo que aparece cuando bajás el ritmo y soltar emociones que venís cargando hace tiempo. Mercurio, tu regente, retrógrado en tu zona de rutinas y salud, te invita a revisar hábitos y a no sobrecargar tu agenda. Si algo se repite, prestale atención: tiene un mensaje para vos.

CÁNCER

La Luna, tu regente, se llena en tu zona de amistades, grupos y proyectos a futuro iluminando el proceso vivido en estos últimos 6 meses. Con Mercurio retrógrado en tu zona de amor y creatividad, alguien del pasado puede reaparecer. y sorprenderte. Además, Venus retrógrado en tu zona de hogar te invita a reconciliarte con tu historia familiar.

VIRGO

Esta Luna Llena ilumina tu sector de viajes, estudios y creencias. ¿Estás terminando una formación? ¿Qué nueva mirada sobre la vida ganaste este semestre? Mercurio, tu regente, está retrógrado en tu zona de comunicación, hermanos, hermanas y vecinos: releé mensajes, revisá trámites y date tiempo antes de responder cualquier comunicación importante. Mientras tanto, el regente de esta lunación, está retrógrado en tu zona de dinero te pide cuidar tus gastos.

LIBRA

Esta lunación cae en tu zona de intimidad, transformación y recursos compartidos. Puede traer emociones intensas y la necesidad de soltar algo que ya cumplió su ciclo. Venus, tu regente, retrógrado, volvió a tu signo el 25 de octubre y te invita a revisar cómo te cuidás, cómo te mostrás y qué deseos postergaste por evitar el conflicto. Con Mercurio retrógrado en tu zona de valoración es hora de preguntarte cómo podés recuperar o generar más confianza en vos misma.

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SAGITARIO

Tu cuerpo va a ser tu maestro con esta Luna Llena ya que ilumina tu zona de salud, hábitos y trabajo diario. ¿Qué rutina ya no te hace bien? Mientras tanto, el Sol y Mercurio retrógrado en tu zona del inconsciente te piden más descanso y momentos de silencio para escuchar a tu intuición. Venus retrógrado, regente de esta lunación, trae reencuentros con gente de tu pasado. ¿Sale reunión con esas ex compas de trabajo?

CAPRICORNIO

Esta lunación cae en tu zona de pasión, romance, creatividad e hijos, trayendo tensión y ganas de disfrutar por igual. Con Mercurio retrógrado en tu zona de amistades y proyectos grupales, es probable que haya trabas y malentendidos a resolver. MIentras tanto, Venus retrógrado en tu zona profesional te invita a repensar el lugar que querés ocupar en tu carrera.

PISCIS

Esta Luna Llena ilumina tu zona de comunicación, aprendizaje, hermanos, hermanas y vecinos. Celebrá todo lo que te animaste a decir estos últimos 6 meses. Con Mercurio retrógrado en tu zona de viajes y estudios, revisá documentación y fechas de las vacaciones con tiempo. Además, es probable que salgan a la luz temas de pareja y recursos compartidos que piden una charla honesta.

Fuente: Horóscopo Negro y Oh La Lá.