Por una Sonrisa cumple 10 años: una fiesta para celebrar y seguir ayudando

Pergamino

La organización festejará su décimo aniversario este sábado en el Club Racing, con una feria de emprendedores, juegos infantiles, música y propuestas gastronómicas. La entrada será un alimento no perecedero para colaborar con merenderos de Pergamino.

Diez años de solidaridad, encuentros y pequeños gestos que hicieron una gran diferencia merecen una celebración compartida. Con ese espíritu, Por una Sonrisa Pergamino festejará este sábado su décimo aniversario con una jornada abierta a toda la familia, que combinará entretenimiento, música y propuestas para disfrutar, pero que tendrá como principal objetivo seguir ayudando a quienes atraviesan situaciones difíciles.

La cita será en el Club Racing, donde desde las 17:00 se desarrollará una feria con más de 60 artesanos y emprendedores de la ciudad, juegos para los chicos, música y un servicio de buffet dulce y salado. La propuesta invita a acercarse, recorrer los puestos y compartir una tarde diferente, con la posibilidad de colaborar con una causa que lleva una década creciendo gracias al compromiso de voluntarios y vecinos.

La entrada consistirá en un alimento no perecedero, que será destinado a merenderos de Pergamino. La elección responde a una necesidad concreta: la dificultad para conseguir alimentos suficientes para acompañar a las familias que recurren a estos espacios comunitarios.

Más allá del festejo, la jornada será también una oportunidad para conocer y acompañar una historia que comenzó en una emergencia y que, con el paso del tiempo, se convirtió en una forma sostenida de compromiso con los demás.

Una década de compromiso con la comunidad El origen de Por una Sonrisa se remonta a la inundación que afectó a Pergamino en 2015. En medio de aquella situación, el deseo de ayudar a las familias damnificadas impulsó los primeros pasos de una iniciativa que comenzó con acciones sencillas y que pronto encontró un camino propio.

Lo que surgió como una respuesta frente a una emergencia se transformó en una experiencia que marcó profundamente a quienes se involucraron. El contacto directo con las personas afectadas y el encuentro con otros grupos solidarios permitieron comprender que ayudar no siempre requiere grandes recursos: muchas veces alcanza con detenerse, escuchar y ofrecer aquello que está al alcance de cada uno.

Esa primera experiencia abrió las puertas a nuevas actividades y aprendizajes. La organización fue creciendo, sumó voluntarios y construyó vínculos con particulares, comercios, empresas e instituciones que encontraron en su trabajo una manera concreta de colaborar con la comunidad.

Actualmente, cuenta con un núcleo de integrantes que organiza las distintas propuestas y una red de más de 40 voluntarios que acompaña las actividades a lo largo del año.

El trabajo incluye campañas solidarias, celebraciones por el Día del Niño, iniciativas de Navidad y Reyes, además de la entrega de ropa y otras acciones orientadas a responder a las necesidades que aparecen en distintos sectores de la ciudad.

Una fiesta para compartir y colaborar El festejo de este sábado reunirá a quienes forman parte de Por una Sonrisa y a todas las personas que deseen sumarse a una tarde de celebración y solidaridad.

La elección del Club Racing responde también a la afinidad con el trabajo social que desarrolla la institución, que ofrece a los chicos un espacio de encuentro, actividad deportiva y acompañamiento.

Durante la jornada, los visitantes podrán recorrer una feria integrada por más de 60 artesanos y emprendedores pergaminenses, mientras los más pequeños disfrutarán de juegos y propuestas recreativas. También habrá música y un buffet con opciones dulces y saladas.

El Club Racing estará a cargo de la propuesta gastronómica salada, mientras que los voluntarios de Por una Sonrisa prepararán el sector dulce. Lo recaudado por esta última iniciativa permitirá adquirir productos que la organización necesita durante el año, como leche, chocolate, mate cocido y té.

La convocatoria cuenta con el acompañamiento del Municipio, el club y distintos emprendedores, empresas e instituciones que se sumaron para hacer posible el encuentro.

Sin embargo, la colaboración más importante que se espera recibir durante la jornada será la de los vecinos que se acerquen con un alimento no perecedero. Cada aporte permitirá fortalecer el trabajo de los merenderos y acompañar a quienes necesitan asistencia para cubrir una necesidad tan básica como la alimentación.

Diez años de una misma convicción Por una Sonrisa llega a su décimo aniversario con una historia construida a partir de la voluntad de ayudar y de una red que se fortaleció con cada iniciativa. En ese recorrido, la organización comprobó que la solidaridad puede expresarse de muchas maneras: con una donación, un juguete, una prenda de vestir, una canción o simplemente un rato compartido.

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La tarea también dejó una certeza: quienes ofrecen su tiempo y su esfuerzo reciben, a cambio, la satisfacción de saber que pueden mejorar el día de otra persona. La alegría de los chicos y el agradecimiento de las familias se convirtieron en motivos para continuar, incluso en los momentos en que reunir recursos resulta más difícil.

Este sábado, la celebración en el Club Racing será una invitación a reconocer ese camino y a renovar el compromiso con la comunidad. La propuesta es sencilla: acercarse, disfrutar en familia y colaborar con un alimento no perecedero.