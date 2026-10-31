> Noviembre y una extensa pausa bancaria: habrá al menos seis días sin atención

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La visita del papa León XIV a la Argentina modificará el calendario de actividad financiera y se combinará con el Día del Bancario. En la provincia de Buenos Aires podría sumarse una jornada más sin atención presencial.

El calendario de noviembre llega con varias interrupciones en la actividad bancaria que obligarán a los usuarios a organizar con anticipación sus trámites y operaciones presenciales. La histórica visita del papa León XIV a la Argentina, junto con el Día del Bancario y los feriados nacionales, conformará una seguidilla de jornadas sin atención en las entidades financieras de todo el país.

En principio, serán cinco días consecutivos sin actividad en las sucursales, a los que se sumará el feriado del Día de la Soberanía Nacional, previsto para el lunes 23. De esta manera, noviembre tendrá al menos seis jornadas sin atención bancaria. En territorio bonaerense, además, existe la posibilidad de que se agregue otro día de cierre.

Cinco días consecutivos sin atención El cronograma comenzará el viernes próximo, cuando se conmemora el Día del Bancario. La fecha recuerda la fundación de la Asociación Bancaria, concretada el 6 de noviembre de 1924, y establece una jornada de descanso para los trabajadores de la actividad.

A partir de allí, la interrupción continuará durante el sábado 7 y el domingo 8, por tratarse del fin de semana. Luego se sumará el lunes 9, declarado feriado nacional por la visita del Pontífice, y el martes 10, jornada en la que tampoco habrá actividad bancaria por una disposición del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Así, las sucursales permanecerán cerradas durante cinco jornadas consecutivas en todo el país. La atención presencial tiene previsto reanudarse el miércoles 11 de noviembre.

No obstante, en la provincia de Buenos Aires ese miércoles también fue establecido como feriado provincial en el marco de la visita papal. Por este motivo, resta conocer cómo se instrumentará la medida en las entidades bancarias que funcionan en el territorio bonaerense y si se extenderá un día más la suspensión de la atención al público.

Un bono superior a los 2,2 millones de pesos La celebración del Día del Bancario también estará acompañada por el pago de una suma especial para los trabajadores del sector.

De acuerdo con lo establecido para este año, los empleados bancarios recibirán un bono de $2.275.519,25, en reconocimiento a la jornada que conmemora la creación de la organización gremial que representa a los trabajadores de la actividad.

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Qué operaciones podrán realizar los usuarios Durante los días en que las sucursales permanezcan cerradas, los clientes podrán continuar utilizando los canales digitales y electrónicos de las entidades financieras.

Las transferencias de dinero, el pago de servicios, las consultas de saldos y movimientos, y las distintas operaciones habilitadas mediante home banking y aplicaciones móviles seguirán funcionando con normalidad.

También estarán disponibles los cajeros automáticos para realizar extracciones de efectivo y otras transacciones, al igual que los pagos con tarjetas de débito y crédito y las operaciones mediante billeteras virtuales.

Por lo tanto, si bien no habrá atención presencial durante varias jornadas, los servicios digitales permitirán resolver buena parte de las operaciones habituales sin necesidad de concurrir a una sucursal.

Otro feriado hacia el cierre del mes La actividad bancaria volverá a interrumpirse el lunes 23 de noviembre, fecha en la que se trasladará la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.